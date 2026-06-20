Σκωτία: Πέντε τραυματίες σε επίθεση με τσεκούρι – Εξετάζεται αντιμουσουλμανικό κίνητρο

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, έπειτα από σειρά επιθέσεων που φέρεται να πραγματοποίησε άνδρας οπλισμένος με τσεκούρι κοντά σε τέμενος και σε άλλα σημεία της πόλης.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα περιστατικά να συνδέονται με αντιμουσουλμανικά κίνητρα, ενώ στην υπόθεση συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Σύμφωνα με τη Σκωτσέζικη Ένωση Τζαμιών, δύο μουσουλμάνοι πιστοί δέχθηκαν επίθεση σε πάρκο λίγο μετά την αποχώρησή τους από το τέμενος του Μπρούμχαουζ, στα δυτικά του Εδιμβούργου. Λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκαν και άλλες επιθέσεις στις περιοχές Τέλφορντ Ρόουντ και Λιθ Γουόκ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη τρεις άνδρες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν ημίγυμνο άνδρα να περιφέρεται κρατώντας τσεκούρι στους δρόμους της σκωτσέζικης πρωτεύουσας, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εμφανίζεται να χτυπά την πόρτα εστιατορίου. Σε δεύτερο βίντεο, ακούγεται να λέει ότι «προστάτευε τη χώρα» ενώ έχει ήδη ακινητοποιηθεί από αστυνομικούς.

Ο ύποπτος, ένας 36χρονος Σκωτσέζος, συνελήφθη περίπου στις 21:30 από αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στην περιοχή. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για το κοινό.

Οι πέντε τραυματίες είναι ηλικίας 22, 22, 24, 27 και 39 ετών. Τρεις μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία, ωστόσο κανένας δεν φέρει τραύματα που να απειλούν τη ζωή του.

Σκωτία: Έντονες αντιδράσεις από τη μουσουλμανική κοινότητα

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη μουσουλμανική κοινότητα της Σκωτίας, με εκπροσώπους της να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό που δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το ευρύτερο κλίμα ισλαμοφοβίας που, όπως υποστηρίζουν, ενισχύεται τα τελευταία χρόνια.

Ο Ομάρ Αφζάλ, υπεύθυνος δημοσίων υποθέσεων της Σκωτσέζικης Ένωσης Τζαμιών, δήλωσε ότι επικρατεί «σοκ, ανησυχία και οργή» στις μουσουλμανικές κοινότητες της χώρας.

Όπως ανέφερε, «τέτοιες επιθέσεις δεν συμβαίνουν στο κενό», υποστηρίζοντας ότι οι μουσουλμάνοι στη Σκωτία προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τις συνέπειες της κανονικοποίησης αντιμουσουλμανικών αντιλήψεων στον δημόσιο διάλογο.

Αντίστοιχα, η οργάνωση Muslim Engagement and Development κάλεσε τις αρχές να αντιμετωπίσουν την υπόθεση ως πιθανή ισλαμοφοβική τρομοκρατική ενέργεια, επικαλούμενη τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας.

Παρέμβαση έκανε και ο πρωθυπουργός της Σκωτίας, John Swinney, ο οποίος δήλωσε ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις.

«Δεν υπάρχει θέση για τη βία, τον ρατσισμό ή τη μισαλλοδοξία στη χώρα μας», ανέφερε σε ανάρτησή του, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τις κοινότητες που επηρεάστηκαν από τα περιστατικά.

Από την πλευρά της αστυνομίας, η βοηθός αρχηγός της αστυνομίας της Σκωτίας, Κατριόνα Πάτον, υπογράμμισε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα την υπόθεση και τόνισε πως η ασφάλεια των πολιτών αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή βασική προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες και τα κίνητρα των επιθέσεων, ενώ επιβεβαίωσε ότι στην υπόθεση συνδράμουν εξειδικευμένες υπηρεσίες αντιτρομοκρατίας σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές της Σκωτίας.

Η αστυνομία έχει επίσης δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών, καλώντας πολίτες που ενδεχομένως διαθέτουν βίντεο ή άλλα στοιχεία να τα θέσουν στη διάθεση των ερευνητών.

Με πληροφορίες από Guardian