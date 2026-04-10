Σκωτία: Φυλάκιση σε άνδρα για τον θάνατο της κακοποιημένης συζύγου που έπεσε από γέφυρα

Ένας άνδρας στη Σκωτία καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια κάθειρξη για τον θάνατο της συζύγου του, η οποία έπεσε από γέφυρα αυτοκινητοδρόμου στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τη συνεχιζόμενη κακοποίησή του.

Η 28χρονη Κίμπερλι Μιλν σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 2023 στον αυτοκινητόδρομο Α90 στο Νταντί, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενα οχήματα. Ο σύζυγός της, Λι Μιλν, 40 ετών, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και για ξεχωριστή κατηγορία ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος φέρει ευθύνη για τον θάνατο της συζύγου του, παρότι εκείνη πήδηξε από τη γέφυρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση έντονου φόβου και η πράξη της ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειάς της να διαφύγει.

Η υπόθεση θεωρείται η πρώτη του είδους της στη Σκωτία, καθώς η ποινική ευθύνη αποδόθηκε στον δράστη για θάνατο που προήλθε από ενέργεια του ίδιου του θύματος, υπό το βάρος συστηματικής κακοποίησης.

Σκωτία: Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στο δικαστήριο εκτενή στοιχεία για τη βία που ασκούσε ο Μιλν επί τουλάχιστον 18 μήνες πριν από τον θάνατο της συζύγου του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γυναίκα είχε υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις, μεταξύ των οποίων στραγγαλισμό, χτυπήματα και βίαιο τράβηγμα από τα μαλλιά, καθώς και συνεχή λεκτική κακοποίηση.

Η βία, όπως κατατέθηκε, ξεκίνησε σύντομα μετά την έναρξη της σχέσης τους στα τέλη του 2021 και συνεχίστηκε μέχρι την ημέρα του θανάτου της. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2022.

Σε κατάθεσή της στην αστυνομία πριν από τον θάνατό της, η Κίμπερλι Μιλν περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο ο σύζυγός της εξοργίστηκε όταν έλεγξε το κινητό της τηλέφωνο και είδε παλαιότερα μηνύματα. Όπως ανέφερε, άρχισε να φωνάζει και να τη βρίζει.

Σε άλλο περιστατικό, μήνες αργότερα, την άρπαξε από τα μαλλιά και την έριξε στο έδαφος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι τέτοιος άνθρωπος».

Λίγο πριν τον θάνατό της, η γυναίκα είχε ανακαλύψει ότι ο σύζυγός της διατηρούσε σχέσεις με άλλες γυναίκες. Όταν του ζήτησε εξηγήσεις, εκείνος αντέδρασε βίαια και τη χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Τη νύχτα του θανάτου της, μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε το ζευγάρι να διαπληκτίζεται έξω από κατάστημα στο Νταντί. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, σε δεύτερη στιγμή είδε τον άνδρα να την έχει στριμώξει σε τοίχο.

«Ήταν φοβισμένη, σχεδόν δεν αντιδρούσε. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά», είπε η μάρτυρας, περιγράφοντας τη συμπεριφορά της Κίμπερλι Μιλν.

Τι κατέθεσαν οι μάρτυρες

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που παρουσιάστηκε στους ενόρκους κατέγραψε τη γυναίκα να υποχωρεί μπροστά στον σύζυγό της ενώ εκείνος της φώναζε, να προσπαθεί να απομακρυνθεί και να κρύβεται πίσω από τοίχους. Σε άλλο σημείο φαίνεται να τον ακολουθεί σε απόσταση, εμφανώς υπό πίεση.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης μηνύματα που είχε στείλει η 28χρονη στην αδελφή της. Σε ένα από αυτά έγραφε ότι δυσκολευόταν να τον εγκαταλείψει, επειδή εκείνος απειλούσε ότι θα βλάψει τον εαυτό του.

Η μητέρα της, σε γραπτή της κατάθεση, περιέγραψε όσα συνέβησαν το πρωί μετά τον θάνατο της κόρης της. Όπως ανέφερε, ο Λι Μιλν εμφανίστηκε στο σπίτι της και της είπε αρχικά ότι είχε σημειωθεί τροχαίο. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Κίμπερλι ανέβηκε στη γέφυρα, ότι την ακολούθησε και προσπάθησε να την συγκρατήσει, αλλά εκείνη «τον κοίταξε, κούνησε το κεφάλι και έπεσε».

Η δικαστής Λέιντι Ντράμοντ ανέφερε κατά την ανακοίνωση της ποινής ότι η γυναίκα είχε οδηγηθεί «σε σημείο απόγνωσης» εξαιτίας της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου. Όπως είπε, η κακοποίηση που υπέστη αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόφασή της να πέσει από τη γέφυρα.

Η έρευνα της αστυνομίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κίμπερλι Μιλν βρισκόταν σε συνεχή φόβο. Ο επικεφαλής της έρευνας χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «βίαιο και ελεγκτικό», σημειώνοντας ότι δεν ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του και επιχείρησε να αποδώσει ευθύνες στο θύμα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο Λι Μιλν είχε καταδικαστεί το 2024 για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανηλίκων και είχε εγγραφεί στο σχετικό μητρώο δραστών.

Μία υπόθεση ιδιαίτερης σημασίας για τη Σκωτία

Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε από τις εισαγγελικές αρχές ως ιδιαίτερης σημασίας για τη Σκωτία, καθώς για πρώτη φορά αποδόθηκε ποινική ευθύνη σε σύντροφο για θάνατο που επήλθε μετά από πράξη του ίδιου του θύματος, όταν αυτή συνδέεται άμεσα με συστηματική ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Η νομική υπηρεσία της Σκωτίας ανέφερε ότι η υπόθεση εξέτασε αν ένας δράστης μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος όταν το θύμα οδηγείται στην αυτοκτονία ύστερα από παρατεταμένη κακοποίηση.Σύμφωνα με την απόφαση, τα στοιχεία έδειξαν ότι η βία και ο έλεγχος που ασκούσε ο κατηγορούμενος αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για τον θάνατο της 28χρονης.

Παρόμοιες υποθέσεις έχουν εξεταστεί στο παρελθόν στην Αγγλία, όπου δικαστήρια έχουν καταλήξει ότι η συστηματική κακοποίηση μπορεί να συνδέεται άμεσα με θανάτους που αρχικά εμφανίζονται ως αυτοκτονίες.

Με πληροφορίες από BBC