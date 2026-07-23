Σκωτία: Αστυνομικός βίασε τουλάχιστον εννέα γυναίκες μέσα σε 14 χρόνια

Ένας αστυνομικός στη Σκωτία, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Μάιο, βίασε τουλάχιστον εννέα γυναίκες μέσα σε διάστημα 14 ετών, όπως αναφέρει το BBC.

Η δράση του Άλαν Γκριρ αποκαλύφθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, όταν μία γυναίκα κατήγγειλε ότι τη βίασε στο σπίτι της στη Γλασκώβη το 2012.

Η γυναίκα είχε καλέσει την αστυνομία για να καταγγείλει διαφορετικό αδίκημα. Ο Γκριρ ήταν ένας από τους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι της. Σύμφωνα με την έρευνα, επέστρεψε αργότερα εκεί και τη βίασε.

Η καταγγελία της οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες που έχει πραγματοποιήσει η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας της Σκωτίας. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί ακόμη οκτώ γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση από τον Γκριρ. Οι πέντε εργάζονταν ως σεξεργάτριες και οι επιθέσεις έγιναν όταν εκείνος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Το BBC αποκάλυψε ότι ο Γκριρ επισκεπτόταν εκατοντάδες σεξεργάτριες κατά τη διάρκεια της αστυνομικής του καριέρας. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων του μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Σκωτία: Πώς οι Εσωτερικές Υποθέσεις έφτασαν στα ίχνη του

Πηγή με γνώση της έρευνας συνέκρινε την υπόθεση με εκείνη του Γουέιν Κούζενς, αστυνομικού της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, ο οποίος βίασε και δολοφόνησε τη Σάρα Έβεραρντ, μια νεαρή γυναίκα που είχε απαγάγει στον δρόμο το 2021.

Η πηγή ανέφερε ότι, όπως και στην υπόθεση Κούζενς, ενδέχεται να υπήρξαν ευκαιρίες να αποκαλυφθεί νωρίτερα η δράση του Γκριρ.

Η υπαρχηγός της αστυνομίας Λιν Ράτκλιφ χαρακτήρισε τα στοιχεία «πραγματικά σοκαριστικά». Όπως είπε, ο Γκριρ εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του για να πλησιάσει ξανά γυναίκα την οποία είχε γνωρίσει ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του.

Ο Γκριρ γεννήθηκε στην Αυστραλία το 1978 και εντάχθηκε στην αστυνομία το 2009. Υπηρέτησε για 17 χρόνια χωρίς να έχει καταγραφεί σε βάρος του κάποια σοβαρή καταγγελία ή πειθαρχική υπόθεση.

Ήταν 47 ετών, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού όταν πέθανε. Σύμφωνα με το BBC, ούτε η οικογένεια ούτε οι συνάδελφοί του γνώριζαν για τις επιθέσεις.

Όταν η γυναίκα κατήγγειλε τον βιασμό του 2012, η υπόθεση ανατέθηκε στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι ερευνητές εντόπισαν την κλήση που είχε κάνει τότε στην αστυνομία και εξακρίβωσαν ποιοι αστυνομικοί είχαν πάει στο σπίτι της.

Διαπίστωσαν επίσης ότι, τις εβδομάδες μετά την επίθεση, ο Γκριρ άνοιγε επανειλημμένα τον ηλεκτρονικό φάκελο της καταγγελίας και έλεγχε αν υπήρχε κάποια εξέλιξη.

Τα στοιχεία που βρέθηκαν στις συσκευές του

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έλεγξαν τον αριθμό του κινητού του στις βάσεις δεδομένων. Βρήκαν μια πληροφορία από το 2018, σύμφωνα με την οποία μια σεξεργάτρια στη Γλασκώβη είχε καταγγείλει ότι πελάτης με τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου τής είχε ασκήσει βία. Το όνομα του άνδρα δεν είχε τότε καταγραφεί.

Η πληροφορία αυτή έδωσε στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξετάσουν τη δραστηριότητα του Γκριρ στα αστυνομικά συστήματα. Ανακάλυψαν ότι είχε ψάξει αν μια άλλη σεξεργάτρια είχε κάνει καταγγελία σε βάρος του.

Με δικαστικό ένταλμα, οι αρχές ερεύνησαν το σπίτι του και κατέσχεσαν τις ηλεκτρονικές συσκευές του. Σε αυτές βρήκαν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες, από τα οποία προέκυψε ότι είχε έρθει σε επαφή με εκατοντάδες σεξεργάτριες όσο υπηρετούσε στην αστυνομία.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη εξετάσει ούτε τα μισά αρχεία. Παρ’ όλα αυτά, έχουν ήδη εντοπίσει πέντε σεξεργάτριες που υπέστησαν σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις. Βρήκαν επίσης φωτογραφίες δύο γυναικών αστυνομικών, τις οποίες ο Γκριρ είχε τραβήξει χωρίς τη συγκατάθεσή τους κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το BBC, η βία σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν τόσο σοβαρή ώστε, αν ο Γκριρ ζούσε, οι αρχές θα ζητούσαν να κατηγορηθεί ακόμη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στις 5 Μαΐου, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για να ελέγξουν αν κινδύνευαν η σύζυγος και το παιδί του. Την επόμενη ημέρα, ο Γκριρ έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η Λιν Ράτκλιφ υποστήριξε ότι η αστυνομία δεν είχε αγνοήσει κάποια σαφή προειδοποίηση. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι με τα σημερινά κριτήρια ελέγχου ο Γκριρ δεν θα γινόταν δεκτός στο σώμα.

Με πληροφορίες από BBC