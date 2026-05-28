Σκοτ Mπέσεντ: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν εξαρτάται από «το τι θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ»

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Πέμπτη ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν θα εξαρτηθεί από το αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να την υποστηρίξει.

«Όλα εξαρτώνται από το τι θέλει να κάνει ο πρόεδρος», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο. «Και ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να συνάψει μια κακή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό».

Οι δηλώσεις του Σκοτ Μπέσεντ για την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο Μπέσεντ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες της προσωρινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να παρατείνει την εκεχειρία και να ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν πρέπει να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του και να δεσμευτεί να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, εκτός από το να επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο στενό.

Ο Μπέσεντ υποβάθμισε επίσης τις υποθέσεις ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν ως μέρος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν πολύ αργά σε αυτό το θέμα».

When asked if it is in U.S. interest to waive some sanctions on Iran or unfreeze some of its assets before Iran has made concrete promises about dismantling their nuclear program, Treasury Secretary Scott Bessent told CBS News' @nancycordes, "I would think that things would go… pic.twitter.com/VqZReNQ8ai — CBS News (@CBSNews) May 28, 2026

«Πρόκειται για μια πολυδιάστατη συμφωνία και τίποτα δεν θα τεθεί επί τάπητος μέχρι να δούμε τα Στενά του Ορμούζ να ανοίγουν και οι Ιρανοί να συμφωνούν ότι πρέπει να παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο και ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό πρόγραμμα», δήλωσε.

Sec. Bessent on Oman: "The President wanted to punctuate freedom of navigation in the Strait." pic.twitter.com/1ZdGLHIlro — Breaking911 (@Breaking911) May 28, 2026

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι μίλησε με τον πρέσβη του Ομάν, ο οποίος τον «διαβεβαίωσε» ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την εφαρμογή μηχανισμού διοδίων στη θαλάσσια οδό, λέγοντας ότι ο Τραμπ «ήθελε να τονίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά» όταν απείλησε χθες να «ανατινάξει» το Ομάν.

BREAKING: Secretary Scott Bessent issues a stark warning to Iran, revealing the regime's leadership structure is in disarray and that President Trump's patience with the Islamic Republic is wearing thin.



"We are being patient. We do not have unlimited patience.”



Καμία οριστικοποίηση ακόμα της συμφωνίας

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης, ανέφερε την Πέμπτη ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί.

Η πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο είχε ολοκληρωθεί και ότι θα ειδοποιούσε τόσο τον μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονταν ότι η συμφωνία είχε ήδη οριστικοποιηθεί ήταν ψευδείς.

Με πληροφορίες από CNN, Reuters και ΕΡΤ