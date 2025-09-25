Σκληραίνει η στάση του ΝΑΤΟ: Πολωνία και σύμμαχοι θέλουν πιο δυναμική απάντηση στη Ρωσία

Οι συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ από ρωσικά μαχητικά και drones δημιουργούν κρίσιμο δίλημμα στη Συμμαχία: να τα καταρρίψει ή όχι;

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά MiG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, μέχρι να αναχαιτιστούν από μαχητικά της Συμμαχίας – ανάμεσά τους και ιταλικά F-35. Λίγες μέρες νωρίτερα, ρωσικά drones εισήλθαν στην Πολωνία, με τουλάχιστον τρία να καταρρίπτονται από πολωνικά F-16 και ολλανδικά F-35.

Το ΝΑΤΟ απάντησε με αυστηρό μήνυμα: «Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», ανέφεραν οι πρεσβευτές της Συμμαχίας.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, επιμένει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος.

Ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Σουηδία και η Λιθουανία, δηλώνουν έτοιμες να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη αν ξαναμπούνε στον εναέριό τους χώρο.

Ωστόσο, οι κανόνες εμπλοκής του ΝΑΤΟ παραμένουν απόρρητοι. Εγκρίνονται από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC) με ομοφωνία και εφαρμόζονται από τον Ανώτατο Διοικητή Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR). Το βασικό τους δόγμα είναι πως το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία και στόχος του είναι να αποτρέπει, όχι να προκαλεί.

Γιατί δεν κατέρριψε το ΝΑΤΟ τα MiG-31 στην Εσθονία;

Δεν υπήρξε άμεση απειλή.

Οι παραβιάσεις θεωρούνται συχνά «δοκιμές» ή ακόμη και λάθη πτήσης.

Ο κίνδυνος κλιμάκωσης και παγκόσμιας σύρραξης θεωρείται πολύ μεγάλος.

Πάντως, η συζήτηση για αλλαγή των κανόνων έχει ήδη ανοίξει. Εσθονία, Λιθουανία και Τσεχία ζητούν πιο αυστηρή απάντηση στο μέλλον – ακόμα και κατάρριψη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «ναι, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους».

Τελευταία φορά που ΝΑΤΟϊκή χώρα κατέρριψε ρωσικό μαχητικό ήταν το 2015, όταν η Τουρκία έριξε ένα Sukhoi-24 μετά από 17 δευτερόλεπτα παραβίασης. Η κίνηση είχε τεράστιες συνέπειες: κυρώσεις από τη Μόσχα, αλλά και τέλος στις ρωσικές παραβιάσεις στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Με πληροφορίες από Politico