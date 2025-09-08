Σκηνικό πραξικοπήματος στην Τουρκία: Δακρυγόνα και χάος έξω από τα γραφεία του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η τουρκική αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών έκανε χρήση δακρυγόνων τη Δευτέρα εναντίον διαδηλωτών έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP) στην Κωνσταντινούπολη, εν μέσω αυξανόμενης πολιτικής έντασης.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει διαδηλωτές, ανάμεσά τους και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), που είχαν συγκεντρωθεί για να εμποδίσουν την ανάληψη του ελέγχου των τοπικών γραφείων από έναν κρατικά διορισμένο επίτροπο.

Το κτήριο είχε αποκλειστεί από την αστυνομία από το βράδυ της Κυριακής, αφότου το CHP κάλεσε σε κινητοποιήσεις, παρά την τριήμερη απαγόρευση διαδηλώσεων που είχε ανακοινώσει το γραφείο του περιφερειάρχη σε έξι διαμερίσματα της Κωνσταντινούπολης.

Τα στελέχη του κόμματος προειδοποίησαν τον Γκιουρσέλ Τεκίν, τον διορισμένο επίτροπο, ότι θα αντισταθούν σε κάθε απόπειρα κατάληψης των γραφείων. Ο Τεκίν έφτασε συνοδευόμενος από δεκάδες αστυνομικούς και επιχειρεί να εισέλθει στο κτήριο.

Η αντιπολίτευση υπέστη σοβαρό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα, όταν δικαστήριο ακύρωσε το επαρχιακό συνέδριο του CHP του 2023 στην Κωνσταντινούπολη και απομάκρυνε την υψηλόβαθμη ηγεσία, επικαλούμενο παρατυπίες. Ο Τεκίν, πρώην βουλευτής του CHP, διορίστηκε νέος επικεφαλής της οργάνωσης.

Η εξέλιξη αυτή αναστάτωσε τις αγορές, καθώς θεωρείται προάγγελος μεγαλύτερης σύγκρουσης, με το Εθνικό Συνέδριο του CHP το 2023 επίσης να βρίσκεται στο στόχαστρο. Ο πρόεδρος του κόμματος, Οζγκέρ Οζέλ, κινδυνεύει να παυθεί από τα καθήκοντά του, με τη δίκη να έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Τη Δευτέρα, ο δείκτης Borsa Istanbul 100 υποχώρησε κατά 2%, ενώ οι αποδόσεις των διετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 11 μονάδες βάσης στο 40,9%.

Το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο εντεινόμενης δικαστικής καταστολής, με πολλές υποθέσεις για υποτιθέμενες παρατυπίες ή διαφθορά, έπειτα από την εκλογική του επιτυχία στις τοπικές εκλογές το 2024 εις βάρος του κυβερνώντος κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η πίεση κορυφώθηκε τον Μάρτιο, όταν ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, η πιο προβεβλημένη πολιτική φιγούρα του CHP, φυλακίστηκε με κατηγορίες για διαφθορά — λίγες ημέρες προτού ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από Bloomberg