Σκηνικό χάους στο Λονδίνο: Σχεδόν 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι 890 άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο σε διαδήλωση ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να χαρακτηρίσει την οργάνωση Palestine Action ως τρομοκρατική.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 857 συλλήψεις έγιναν βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας του 2000 για διάφορα αδικήματα, ενώ άλλα 33 άτομα κρατήθηκαν για διαφορετικές παραβάσεις. Ανάμεσά τους, 17 συλληφθέντες κατηγορούνται για επίθεση σε αστυνομικούς.

Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος, Κλερ Σμαρτ, που ηγήθηκε της επιχείρησης, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για τον «επαγγελματισμό και την ακούραστη δουλειά τους παρά το επίπεδο κακοποίησης που αντιμετώπισαν».

Όπως δήλωσε: «Η βία που αντιμετωπίσαμε ήταν συντονισμένη και εκτελέστηκε από ομάδα ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες για να κρύψουν την ταυτότητά τους, με πρόθεση να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα επεισόδια. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη συλληφθεί και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών».

Φωτ.: EPA

Η Σμαρτ τόνισε τη διαφορά ανάμεσα στη συγκεκριμένη διαδήλωση και στην πορεία της Palestine Coalition, στην οποία συμμετείχαν περίπου 20.000 άτομα και πραγματοποιήθηκε ειρηνικά: «Μπορείς να εκφράσεις την υποστήριξή σου σε μια υπόθεση χωρίς να παραβιάζεις τον Νόμο περί Τρομοκρατίας ή να καταφεύγεις στη βία και την αταξία – και χιλιάδες άνθρωποι το κάνουν αυτό κάθε εβδομάδα στο Λονδίνο».

Η ίδια πρόσθεσε: «Έχουμε καθήκον να επιβάλουμε τον νόμο χωρίς φόβο ή εύνοια. Αν δηλώνεις δημόσια ότι προτίθεσαι να διαπράξεις έγκλημα, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να ανταποκριθούμε αναλόγως».

