«Skibidi», «delulu» και «tradwife» στις νέες λέξεις του Λεξικού του Κέμπριτζ 

Οι λέξεις «skibidi», «tradwife» και «delulu» συμπεριλαμβάνονται στις νέες προσθήκες του Λεξικού του Κέμπριτζ (Cambridge Dictionary) για φέτος, σε μια επιλογή που επιβεβαιώνει την ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή της γενιάς του TikTok στην αγγλική γλώσσα.

Όσοι ήλπιζαν πως τέτοιου είδους νεολογισμοί θα αποδεικνύονταν απλώς μια πρόσκαιρη διαδικτυακή μόδα, διαψεύδονται από τους συντάκτες του λεξικού, οι οποίοι δηλώνουν ότι οι όροι αυτοί ήρθαν για να μείνουν.

«Η διαδικτυακή κουλτούρα αλλάζει την αγγλική γλώσσα και το φαινόμενο είναι συναρπαστικό να το παρατηρείς και να το καταγράφεις στο λεξικό», δήλωσε ο Κόλιν ΜακΊντος, υπεύθυνος του λεξικογραφικού προγράμματος. «Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπεις λέξεις όπως “skibidi” και “delulu” να εντάσσονται στο Cambridge Dictionary. Προσθέτουμε λέξεις μόνο όταν πιστεύουμε ότι θα αντέξουν στον χρόνο».

Οι παλαιότερες γενιές και όσοι δεν χρησιμοποιούν το TikTok θα χρειαστεί να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi. Τα παιδιά συχνά το χρησιμοποιούν για να δώσουν έμφαση σε δηλώσεις. Έγινε δημοφιλές χάρη στο «Skibidi Toilet» - ένα viral animation στο YouTube, με ανθρώπινα κεφάλια να ξεπροβάλλουν από λεκάνες.

Στο Cambridge Dictionary, το skibidi ορίζεται ως «λέξη που μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες, όπως “cool” ή “bad”, ή να χρησιμοποιείται χωρίς πραγματικό νόημα, απλώς ως αστείο». Παράδειγμα χρήσης: «What the skibidi are you doing?» («Τι στο skibidi κάνεις;»).

Πολλοί μεγαλύτεροι σε ηλικία αντιμετωπίζουν τη λέξη με απόγνωση. Ο Αμερικανός συγγραφέας και καλλιτέχνης Λι Εσκομπέδο έγραψε φέτος στον Guardian: «Το skibidi brainrot αποτυπώνει μια γενιά που μιλάει άπταιστα την ειρωνεία αλλά στερείται νοήματος. Αυτό το είδος υπερ-χαοτικών μέσων λειτουργεί ταυτόχρονα ως διασκέδαση και ως κοσμοθεωρία για τους νέους που μεγάλωσαν στο διαδίκτυο».

Το φαινόμενο tradwife, που χρονολογείται τουλάχιστον από το 2020, έχει δεχθεί επίσης έντονη κριτική. Αφορά συντηρητικές influencer που προβάλλουν τη ζωή τους ως παραδοσιακές σύζυγοι, φροντίζοντας τον άνδρα, τα παιδιά και το σπίτι τους, με αναρτήσεις σε TikTok, Instagram και YouTube. Το λεξικό ορίζει την tradwife ως «γυναίκα που υιοθετεί αυτό τον ρόλο, ειδικά όταν το παρουσιάζει στα social media».

Η λέξη delulu, συντομογραφία του delusional, είναι λιγότερο αμφιλεγόμενη, αλλά έχει ταυτιστεί με μια μετα-αληθινή εποχή, όπου οι προσωπικές πεποιθήσεις υπερισχύουν της πραγματικότητας. Το λεξικό την ορίζει ως «την πίστη σε πράγματα που δεν είναι αληθινά, συνήθως επειδή το επιλέγεις». Ο όρος εμφανίστηκε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια ως ειρωνικός χαρακτηρισμός για φανατικούς θαυμαστές της K-pop, που πίστευαν ότι θα μπορούσαν να βγουν ραντεβού με τα είδωλά τους. Στο TikTok, η φράση “delulu is the solulu” («η αυταπάτη είναι η λύση») έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια προβολές, ενώ το “delulu with no solulu” χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα φέτος από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, για να επιτεθεί στους πολιτικούς του αντιπάλους στο κοινοβούλιο.

Στο λεξικό εισάγεται και ο όρος broligarchy, που αναφέρεται στους ισχυρούς άνδρες της τεχνολογικής βιομηχανίας, μέσω των οποίων εξαπλώνονται οι νέοι αυτοί όροι. Ο όρος συνδυάζει το «bro» (αδελφός/κολλητός) και το «oligarchy» (ολιγαρχία) και σημαίνει «μια μικρή ομάδα ανδρών, κυρίως ιδιοκτητών ή στελεχών τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίοι είναι εξαιρετικά πλούσιοι και ισχυροί και έχουν ή επιδιώκουν πολιτική επιρροή».

Άλλες νέες καταχωρήσεις περιλαμβάνουν το mouse jiggler - μια συσκευή ή λογισμικό της μετά-πανδημικής εποχής που δίνει την ψευδαίσθηση ότι εργάζεσαι, κρατώντας τον υπολογιστή ενεργό ενώ στην πραγματικότητα δεν δουλεύεις.

Επίσης, προστέθηκε ο όρος work spouse (σύζυγος εργασίας), που περιγράφει στενές σχέσεις συναδέλφων στον χώρο εργασίας, όπου δύο άνθρωποι αλληλοβοηθούνται και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον.

Με πληροφορίες από Guardian