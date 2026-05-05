«Σκεφτείτε πριν κοινοποιήσετε»: Η Μελόνι καταγγέλλει deepfakes με εσώρουχα που έγιναν viral

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση ψεύτικων εικόνων που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και την απεικονίζουν, μεταξύ άλλων, με εσώρουχα, τονίζοντας ότι πρόκειται για επικίνδυνη μορφή παραπληροφόρησης.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μελόνι ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο κατασκευασμένες εικόνες που παρουσιάστηκαν ως αυθεντικές από πολιτικούς αντιπάλους. «Οφείλω να παραδεχθώ ότι όποιος τις δημιούργησε… βελτίωσε και την εμφάνισή μου», σχολίασε, προσθέτοντας ότι «για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψέματα, κάποιοι είναι πλέον διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν τα πάντα».

Η εικόνα που κοινοποίησε την εμφανίζει να κάθεται σε κρεβάτι φορώντας εσώρουχα. Πρόκειται για κατασκευή που έγινε viral και προκάλεσε αντιδράσεις από χρήστες που τη θεώρησαν πραγματική.

Η ίδια έκανε λόγο για μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού, επισημαίνοντας ότι τα λεγόμενα deepfakes αποτελούν ένα ολοένα και πιο επικίνδυνο εργαλείο. «Το ζήτημα ξεπερνά εμένα. Μπορούν να παραπλανήσουν, να χειραγωγήσουν και να στοχοποιήσουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πολλοί άλλοι δεν μπορούν», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να ελέγχουν την αξιοπιστία του περιεχομένου πριν το αναπαράγουν.

Η αντιμετώπιση των κινδύνων από την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ιταλική κυβέρνηση. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, προβλέποντας ακόμη και ποινές φυλάκισης για κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας, όπως η δημιουργία deepfakes.

Η νομοθεσία, που ευθυγραμμίζεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, θεσπίζει επίσης περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων και θέτει κανόνες για την ανάπτυξη και χρήση των σχετικών εφαρμογών.

Είχε προηγηθεί σκάνδαλο με ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου που δημοσίευσε αλλοιωμένες εικόνες γνωστών Ιταλίδων, μεταξύ των οποίων η Μελόνι και η αρχηγός της αντιπολίτευσης Έλι Σλάιν. Οι εικόνες, που είχαν ληφθεί από δημόσιες εμφανίσεις ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχαν υποστεί επεξεργασία με προσβλητικά σχόλια, διακινήθηκαν σε πλατφόρμα με εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες.

Η ιταλική αστυνομία διέταξε το κλείσιμο της ιστοσελίδας, ενώ οι εισαγγελικές αρχές της Ρώμης ξεκίνησαν έρευνα για αδικήματα όπως η παράνομη διακίνηση σεξουαλικού υλικού, η δυσφήμιση και ο εκβιασμός.

Με πληροφορίες από Guardian