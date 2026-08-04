Σκαντζόχοιρος ενεργοποίησε τον συναγερμό για διαρρήκτες σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία

Ένας σκαντζόχοιρος έθεσε σε λειτουργία το συναγερμό για διαρρήκτες σε σούπερ μάρκετ στη δυτική Γερμανία.

Ο σκαντζόχοιρος φαίνεται πως παγιδεύτηκε μέσα σ' αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν αφού ήχησε ο συναγερμός, βρήκαν το ζώο στον χώρο της εισόδου του καταστήματος στην πόλη Μύλχαϊμ κοντά στη Φρανκφούρτη.

Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως «τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και, απ' ό,τι φαίνεται, χωρίς εγκληματική πρόθεση».

Ο σκαντζόχοιρος εξετάστηκε από κτηνίατρο

Κατά πάσα πιθανότητα ο σκαντζόχοιρος είχε διεισδύσει απαρατήρητος την προηγούμενη ημέρα μέσα στο σούπερ μάρκετ και, όταν το κατάστημα έκλεισε, οι υπεύθυνοι τον κλείδωσαν μέσα σ' αυτό χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία του.

Στη συνέχεια έκανε τον συναγερμό να σημάνει ενώ εξερευνούσε το σούπερ-μάρκετ.

Ο σκαντζόχοιρος υποβλήθηκε σε σύντομη εξέταση από κτηνίατρο, πριν τον αφήσουν να επιστρέψει στη φύση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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