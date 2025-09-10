Σκάνδαλο στη Washington Post: Ο εκδότης υποστήριζε μυστικά τον Μπόρις Τζόνσον

Ο εκδότης της Washington Post, Γουίλ Λιούις, αντιμετωπίζει νέα πυρά που αμφισβητούν το πόσο ανεξάρτητος είναι, αφού μια σειρά από διαρροές αρχείων αποκάλυψε ότι παρείχε εκτεταμένη υποστήριξη στον Μπόρις Τζόνσον ως μυστικός πολιτικός σύμβουλος κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός.

Τα αρχεία φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Λιούις, που εκείνη την περίοδο ήταν αντιπρόεδρος του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP), συνεργάστηκε πίσω από τις κάμερες με τον Τζόνσον, ενώ η πρωθυπουργία του βρισκόταν στο επίκεντρο πολλών σκανδάλων.

Οι συναντήσεις του Λιούις με τον Τζόνσον, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα έξι μηνών το 2022, δεν καταγράφηκαν σε επίσημα αρχεία διαφάνειας, παραβιάζοντας, προφανώς, τους κανόνες της κυβέρνησης.

Ο εκδότης της Washington Post εμπλέκεται σε πολιτική υπόθεση

Τον Ιούλιο του 2022, παραμονές της ανακοίνωσης παραίτησης του Τζόνσον, ο Λιούις πέρασε όλη τη μέρα στο 10 Downing Street, συνεργαζόμενος στενά με τον πρωθυπουργό και τους συμβούλους του, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον έξι συναντήσεις και στην προετοιμασία του για τις ερωτήσεις του πρωθυπουργού (PMQs).

Η σχέση Μπόρις Τζόνσον με τον εκδότη της Washington Post αποκαλύπτεται

Οι λεπτομέρειες της υποστήριξης του Λιούις προς τον Τζόνσον αποκαλύπτονται σε επίσημα κυβερνητικά αρχεία που καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τις δραστηριότητες του πρωθυπουργού, χαρακτηριζόμενα ως «επίσημα – ευαίσθητα».

Σύμφωνα με τα έγγραφα των Boris Files, ο Λιούις συναντήθηκε ή μίλησε με τον πρωθυπουργό τουλάχιστον 11 φορές μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου 2022, παρέχοντας συνολικά τουλάχιστον 15 ώρες πολιτικής συμβουλευτικής.

Η αποκάλυψη των συναντήσεων εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εγγύτητά του στην πολιτική εξουσία και αν ο ρόλος του ως σύμβουλος του πρωθυπουργού συνιστούσε σύγκρουση συμφερόντων με τον ρόλο του στην AP.

Ο Λιούις εμφανίζεται ως συχνός επισκέπτης στο Downing Street και στο Chequers, ενώ ο Τζόνσον προσπαθούσε να διατηρήσει την πρωθυπουργία του, συμμετέχοντας σε κρίσιμες συναντήσεις, στην προετοιμασία για πολιτικά πλήγματα, την ψήφο μη εμπιστοσύνης και τις τελευταίες εμφανίσεις του στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Με πληροφορίες από Guardian