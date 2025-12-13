Σκάνδαλο παιδικής κακοποίησης στην Ουγγαρία: Χιλιάδες διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση Όρμπαν

Δεκάδες χιλιάδες έδωσαν το «παρών» στις σημερινές διαδηλώσεις στην Ουγγαρία, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, καταγγέλλοντας την αδράνεια της κυβέρνησής του απέναντι σε επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα παιδικής κακοποίησης στη χώρα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, από την επιστροφή του στην εξουσία το 2010, ο ακροδεξιός Όρμπαν έχει δεσμευτεί ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί προτεραιότητα στην Ουγγαρία. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η κυβέρνησή του έχει συγκλονιστεί από πολλά -υψηλού προφίλ- σκάνδαλα κακοποίησης ανηλίκων.

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου, με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ, αρχηγό του αντιπολιτευόμενου κόμματος TISZA, πραγματοποιήθηκαν μετά από νέες καταγγελίες που ήρθαν στο φως τον Σεπτέμβριο σχετικά με κέντρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Βουδαπέστη. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν τον διευθυντή του κέντρου της οδού Szolo να κλωτσά ένα αγόρι στο κεφάλι.

Διαδηλωτές κατά της παιδικής κακοποίησης στην Ουγγαρία / EPA

Ουγγαρία: «Προστατέψτε τα παιδιά»

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, τέσσερα μέλη του προσωπικού τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλα τα αντίστοιχα ιδρύματα παιδικής φροντίδας θα τεθούν υπό άμεση αστυνομική εποπτεία.

Το Σάββατο, χιλιάδες διαδηλωτές διέσχισαν τους παγωμένους δρόμους της Βουδαπέστης πίσω από πανό με το σύνθημα «Προστατέψτε τα παιδιά!» και ζήτησαν από την κυβέρνηση να αναλάβει πιο αποφασιστική δράση κατά των δραστών.

Πολλοί κρατούσαν επίσης λούτρινα παιχνίδια και δάδες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα θύματα σωματικής κακοποίησης σε υπόθεση που χρονολογείται εδώ και χρόνια. Την Παρασκευή, ο Μαγιάρ έδωσε στη δημοσιότητα επίσημη έκθεση του 2021, η οποία μέχρι πρότινος δεν είχε δημοσιευθεί, και σύμφωνα με την οποία πάνω από το ένα πέμπτο των παιδιών που φιλοξενούνται σε κρατικά ιδρύματα φροντίδας έχουν υποστεί κακοποίηση.

Διαδήλωση κατά της παιδικής κακοποίησης στην Ουγγαρία / EPA

Ουγγαρία: Η στάση Όρμπαν στην υπόθεση

«Θα έπρεπε να είμαστε εξοργισμένοι με όσα συμβαίνουν στα πιο ευάλωτα παιδιά», δήλωσε στο πρακτορείο AFP η 73χρονη συνταξιούχος Ζούζα Σάλαϊ, που συμμετείχε στη διαδήλωση. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Όρμπαν επιμένει ότι λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει τη δυσκολότερη πρόκληση της 15ετούς διακυβέρνησής του σε εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν τον Απρίλιο, καταδίκασε επίσης την κακοποίηση σε συνέντευξή του στο μέσο Mandiner, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη και εγκληματική. Πρόσθεσε ότι «ακόμη και οι ανήλικοι παραβάτες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο».

Ωστόσο, οι διαδηλωτές το Σάββατο έκριναν ανεπαρκή την αντίδραση του Όρμπαν. «Κανονικά, μια κυβέρνηση θα είχε πέσει μετά από μια τέτοια υπόθεση», δήλωσε στο AFP ο 16χρονος Ντάβιντ Κόζακ.

Πέρυσι, και η πρόεδρος της χώρας, Καταλίν Νόβακ, παραιτήθηκε μετά από έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης, αφού είχε δώσει χάρη στον υποδιευθυντή κρατικού σχολείου παιδικής φροντίδας, ο οποίος είχε καταδικαστεί για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης από τον διευθυντή του ιδρύματος.

«Για αυτούς, το πρόβλημα δεν είναι ότι συνέβησαν οι κακοποιήσεις, αλλά ότι αποκαλύφθηκαν», πρόσθεσε ο Κόζακ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera