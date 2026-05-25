Σκάνδαλο κακοποιήσης παιδιών στη Γαλλία: Ερευνώνται εργαζόμενοι σε δεκάδες νηπιαγωγεία και σχολεία

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών, καθώς «σχολικοί επιτηρητές» σε δεκάδες δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία ερευνώνται για βιαιοπραγίες, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς.

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακομεταχείριση, σωματική βία και βιασμούς παιδιών ακόμη και τριών ετών από τους εργαζομένους στις σχολικές μονάδες κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, της ώρας ύπνου και των απογευματινών δραστηριοτήτων, επιβεβαίωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau. Δικηγόροι ανέφεραν ότι οι έρευνες περιλαμβάνουν καταγγελίες για βιασμούς παιδιών ηλικίας ακόμη και τριών και τεσσάρων ετών.

Ομάδες γονέων δήλωσαν ότι πάλευαν επί χρόνια ώστε οι καταγγελίες να αντιμετωπιστούν σοβαρά. Υποστήριξαν ότι οι αποτυχίες στη διαδικασία πρόσληψης και ελέγχου των σχολικών επιτηρητών επέτρεψαν τη συνέχιση της κακοποίησης.

«Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο Florian Lastelle, δικηγόρος τριών οικογενειών από το Παρίσι που έχουν καταθέσει μηνύσεις για την φερόμενη κακοποίηση των παιδιών τους. «Το δημόσιο σχολικό σύστημα αποτελεί πηγή υπερηφάνειας σε αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς σήμερα στη Γαλλία δεν μπορεί κανείς να πει ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών.»

Οι σχολικοί επιτηρητές είναι ενήλικες που επιβλέπουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, της ώρας ύπνου και των απογευματινών δραστηριοτήτων, περνώντας πολλές φορές περισσότερο χρόνο μαζί τους από ό,τι οι εκπαιδευτικοί. Δεν προσλαμβάνονται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά από το δημαρχείο ή τις τοπικές αρχές - συχνά χωρίς εκπαίδευση ή επαγγελματικά διπλώματα και ολοένα περισσότερο με περιστασιακές συμβάσεις εργασίας, με πολλούς να αμείβονται με την ώρα.

Το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών και οι σχολικοί επιτηρητές αποτελούν βασική καθημερινή παρουσία για παιδιά ηλικίας από τριών έως 11 ετών.

Οι καταγγελίες κατά σχολικών επιτηρητών που έχουν αναφερθεί από γονείς σε όλη τη Γαλλία περιλαμβάνουν παιδιά που δέχονταν φωνές, σπρωξίματα, τράβηγμα μαλλιών, στέρηση τροφής, εξαναγκασμό να τρώνε μέχρι να κάνουν εμετό, καθώς και σεξουαλικές επιθέσεις ή βιασμούς.

Ο δικηγόρος Louis Cailliez, που εκπροσωπεί δύο οικογένειες από το Παρίσι, κατέθεσε μηνύσεις τον Φεβρουάριο για τους φερόμενους βιασμούς παιδιών νηπιαγωγείου το 2025.

Σε μία περίπτωση, ένα κορίτσι τριών ετών φέρεται να βιάστηκε από σχολικό επιτηρητή σε σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Σε άλλη περίπτωση, ένα αγόρι τριών ετών φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο επιτηρητή, ο οποίος είχε μετακινηθεί σε διαφορετικό σχολείο έπειτα από καταγγελίες ότι ασκούσε σωματική βία σε παιδιά.

Ο Cailliez δήλωσε: «Ένα πρωί, το τρίχρονο αγόρι βρέθηκε σε τόσο μεγάλη ψυχική αναστάτωση μπροστά στην πύλη του σχολείου, αρνούμενο να μπει μέσα, ώστε έπεσε σε μια κατάσταση σαν έκσταση και η μητέρα του ξέσπασε σε κλάματα. Ο διευθυντής χρειάστηκε να βγει έξω για να αναγκάσει το παιδί να μπει στο σχολείο, και εκείνη τη στιγμή ούτε η μητέρα ούτε ο διευθυντής γνώριζαν τον λόγο.»

Ο ίδιος είπε ότι τα παιδιά υποφέρουν σωματικά και ψυχολογικά από τις συνέπειες της φερόμενης κακοποίησης. «Είναι καθημερινό μαρτύριο για τους γονείς που θέλουν η έρευνα να προχωρήσει ώστε να αποκαλυφθεί η έκταση των αδικημάτων», ανέφερε.

Ο Cailliez χαρακτήρισε τον τομέα των σχολικών επιτηρητών στη Γαλλία «καταστροφή» και «εθνική τραγωδία».

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη σχολικού επιτηρητή που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας από τριών έως πέντε ετών σε νηπιαγωγείο του 11ου διαμερίσματος της πόλης.

Παράλληλα, τον επόμενο μήνα αναμένεται η ετυμηγορία σε άλλη υπόθεση που αφορά 47χρονο σχολικό επιτηρητή, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα κοριτσιών ηλικίας 10 ετών στο Παρίσι.

Με πληροφορίες από Guardian