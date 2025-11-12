Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην υπουργός Ενέργειας, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, εν μέσω της υπόθεσης διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Σε ανάρτησή της στο Telegram, η Σβιρίντενκο ανέφερε: «Αποφασίστηκε η προσωρινή απομάκρυνση του Γκέρμαν Γκαλουστσένκο από τα καθήκοντά του ως υπουργού Δικαιοσύνης».

Η απόφαση έρχεται τη στιγμή που η ουκρανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις για τη διαφάνεια και την πάταξη της διαφθοράς, καθώς οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε υψηλόβαθμα στελέχη του κρατικού μηχανισμού.

Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Οι εμπλεκόμενοι

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (ΕΓΚΔ) ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συνέλαβε πέντε υπόπτους και ταυτοποίησε δύο άλλους που συμμετείχαν σε μια συνωμοσία ελέγχου των προμηθειών σε κρατικές επιχειρήσεις, ιδίως στην εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Κανένας ωστόσο, δεν κατονομάστηκε.

Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι ο ύποπτος που περιγράφεται από τo ΕΓΚΔ, ως ο κύριος διοργανωτής είναι ο Τιμούρ Μίντιχ, πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Μίντιχ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα που στάλθηκε στο Kvartal 95, ένα στούντιο παραγωγής του οποίου είναι συνιδιοκτήτης, όπου ο Ζελένσκι έχτισε την καριέρα του ως κωμικός πριν από την εκλογή του το 2019.

Μεταξύ των κατηγορουμένων στην έρευνα περιλαμβάνονται ένας πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, ο επικεφαλής ασφαλείας της Energoatom και τέσσερις λεγόμενοι υπάλληλοι της «γραμματείας». Το ΕΓΚΔ αναγνώρισε εν συνεχεία έναν πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό ως έναν ακόμη ύποπτο.

Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ο ρόλος Γκαλουτσένκο

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουτσένκο, ο οποίος είχε διατελέσει προηγουμένως υπουργός Ενέργειας, αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας, ανακοίνωσε το υπουργείο του, ωστόσο δεν διευκρίνισε εάν αυτό σχετίζεται με την έρευνα του ΕΓΚΔ.

Η φωνή του Γκαλουτσένκο καταγράφηκε σε μια ηχογραφημένη συνομιλία με ορισμένους από τους υπόπτους στην υπόθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΕΓΚΔ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Γκαλουτσένκο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το ΕΓΚΔ, μια ανεξάρτητη υπηρεσία επιβολής του νόμου, κοινοποίησε χθες την έρευνα, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για ακόμη έναν χειμώνα εκτεταμένων διακοπών ρεύματος. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία.

Το ΕΓΚΔ ανακοίνωσε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης διήρκεσε 15 μήνες και ότι διεξήγαγε περισσότερες από 70 έρευνες σε όλη τη χώρα.

