Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης

Οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, μετά την αποκάλυψη μιας μεγάλης έρευνας διαφθοράς που αφορά τον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την απομάκρυνση της υπουργού Ενέργειας Σβιτλάνα Γκριντσούκ και του υπουργού Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουστσένκο την Τετάρτη.

Τη Δευτέρα, φορείς της καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα κατηγόρησαν αρκετά άτομα ότι ενορχήστρωσαν ένα σχέδιο υπεξαίρεσης ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εμπλέκει και τον κρατικό πυρηνικό φορέα Enerhoatom.

Ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους φέρονται να είναι —ή να υπήρξαν στο παρελθόν— στενοί συνεργάτες του Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουστσένκο και άλλα κυβερνητικά στελέχη φέρονται να έλαβαν παράνομες πληρωμές από εργολάβους που κατασκεύαζαν έργα για την προστασία της ενεργειακής υποδομής από ρωσικές επιθέσεις.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Χερμάν Χαλουστσένκο/ Φωτογραφία: X

Μεταξύ όσων φέρονται να εμπλέκονται είναι ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Τσερνισόφ και ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, συνιδιοκτήτης του Kvartal95, της τηλεοπτικής εταιρείας παραγωγής όπου εργαζόταν παλαιότερα ο Ζελένσκι. Ο Μίντιτς φέρεται να έχει διαφύγει από τη χώρα.

Ο Χαλουστσένκο δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες, ενώ η Γκριντσούκ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Στο πλαίσιο των επαγγελματικών μου καθηκόντων δεν υπήρξε καμία παραβίαση του νόμου».

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAP) ανέφεραν ότι η έρευνα —που διήρκεσε 15 μήνες και περιελάμβανε πάνω από 1.000 ώρες ηχογραφήσεων— αποκάλυψε τη συμμετοχή αρκετών κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το NABU, οι εμπλεκόμενοι εισέπρατταν συστηματικά προμήθειες από εργολάβους της Enerhoatom, ύψους 10% έως 15% της αξίας των συμβολαίων.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι τεράστια ποσά «ξεπλύθηκαν» και δημοσίευσαν φωτογραφίες με σάκους γεμάτους μετρητά. Τα κεφάλαια, σύμφωνα με το NABU, διοχετεύθηκαν εκτός Ουκρανίας, ακόμη και στη Ρωσία.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι τα έσοδα του κυκλώματος ξεπλένονταν μέσω γραφείου στο Κίεβο, το οποίο συνδεόταν με την οικογένεια του πρώην Ουκρανού βουλευτή και νυν Ρώσου γερουσιαστή Αντρίι Ντέρκατς.

Το NABU συνεχίζει να δημοσιοποιεί καθημερινά νέα στοιχεία και απομαγνητοφωνήσεις από την έρευνα, υποσχόμενο περαιτέρω αποκαλύψεις.

Το σκάνδαλο ξεσπά εν μέσω εντεινόμενων ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων υποσταθμών που τροφοδοτούν πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Η υπόθεση ρίχνει εκ νέου φως στο χρόνιο πρόβλημα της διαφθοράς στην Ουκρανία, που παραμένει διάχυτο, παρά τις προσπάθειες του NABU και της SAP στα δέκα χρόνια λειτουργίας τους.

Με πληροφορίες από BBC