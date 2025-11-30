Σκάκι: Πώς οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι οδήγησαν στον θάνατό του

Ο θάνατος του Ντάνιελ Ναροντίτσκι, νεαρού γκραν μετρ, ο οποίος κατηγορήθηκε για απάτη από έναν από τους μεγαλύτερους σκακιστικούς του ήρωες, έφερε ξανά στο προσκήνιο το φάντασμα της εξαπάτησης στο «Παιχνίδι των Βασιλιάδων».

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι, 29 ετών, υπήρξε πρωτοπόρος του ανταγωνιστικού «αστραπιαίου» σκακιού (μπλιτζ), που γνώρισε τεράστια άνοδο στην πανδημία και άρχισε να αποκτά εκατοντάδες χιλιάδες διαδικτυακούς οπαδούς ανά τον κόσμο.

Μέχρι που όλα άλλαξαν, όταν ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του σκακιού, Βλαντιμίρ Κράμνικ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ναροντίτσκι εξαπατά, κατηγορίες που δεν τεκμηριώθηκαν ποτέ. Αυτό που αξίζει να ειπωθεί είναι ότι η «έκρηξη» του διαδικτυακού σκακιού, απέφερε παράλληλα και μία αύξηση στις καταγγελίες, είτε αληθινές είτε ψευδείς, που συχνά φέρνουν το αρχαιότερο επιτραπέζιο παιχνίδι στα πρωτοσέλιδα.

Η αιτία θανάτου του Ναροντίτσκι δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, υπερδοσολογίας ή φυσικών αιτιών.

Ποιος ήταν ο Ντάνιελ Ναροντίτσικι

Χαρακτηριζόμενος ως «παιδί-θαύμα», ο Ναροντίτσκι έγινε γκραν μετρ σε ηλικία 18 ετών. Γεννήθηκε στην Καλιφόρνια από Εβραίους γονείς, μετανάστες από την Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν, και από μικρός έδειξε εξαιρετική μνήμη και συγκέντρωση.

Παρότι βρισκόταν σταθερά στους 200 καλύτερους του κλασικού σκακιού, η πραγματική του λάμψη αποκαλύφθηκε στο μπλιτζ, το πολύ γρήγορο σκάκι όπου οι παίκτες συχνά έχουν κλάσματα του δευτερολέπτου για να παίξουν. Στο είδος αυτό ήταν σταθερά μέσα στους 25 καλύτερους παίκτες του κόσμου.

Το κοινό τον λάτρευε στο YouTube και το Twitch, όπου μετέδιδε ζωντανά τις παρτίδες του, αναλύοντας κάθε κίνηση. Ωστόσο, οι υπαινιγμοί του Κράμνικ περί «στατιστικά αδύνατων» επιδόσεων σημάδεψαν τον Ναροντίτσκι.

Στο τελευταίο livestream του, λίγο πριν από τον θάνατό του, είπε: «Ήταν τρομακτικό. Έβλεπα ανθρώπους να πιστεύουν αυτές τις κατηγορίες. Νιώθεις ότι ο κόσμος υποθέτει το χειρότερο κάθε φορά που παίζεις καλά».

Ναροντίτσκι: Γιατί κατηγορούν τον Κράμνικ

Ωστόσο, μετά τον θάνατο, πολλοί γκραν μετρ κατηγόρησαν ανοιχτά τον Κράμνικ ότι η συμπεριφορά του οδήγησε στον θάνατο του Ναροντίτσκι. Χαρακτηριστικά, ο Χικάρου Νακαμούρα ξέσπασε σε livestream, ενώ ο γκραν μετρ από την Ινδία, Νιχάλ Σάριν κατηγόρησε τον Κράμνικ ότι «διέλυσε τη ζωή του Ντάνιελ».

Η Chess.com είχε ήδη κλείσει το blog του Κράμνικ από το 2023, λέγοντας ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για να διαδίδει αβάσιμες κατηγορίες εις βάρος «δεκάδων παικτών». Όσον αφορά στον ίδιο, πρόκειται για πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή και υπήρξε ένας από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του στο σκακί.

Οι αμφιλεγόμενες παρεμβάσεις του όμως έχουν επισκιάσει την αγωνιστική του πορεία. Από το 2024 υπαινισσόταν ότι η απόδοση του Ναροντίτσκι ήταν «στατιστικά αδύνατη».

Μετά τον θάνατο του 29χρονου, ο Κράμνικ έγραψε ότι η είδηση τον «συγκλόνισε», αλλά παράλληλα μίλησε για «εκστρατεία παρενόχλησης» εις βάρος του.

Με πληροφορίες από Sky News