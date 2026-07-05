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Σκάκι: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανέστειλε τη συμμετοχή του πρωταθλητή Βλαντίμιρ Κράμνικ

Ο οργανισμός έκρινε τον Κράμνικ «υπεύθυνο για πολλαπλές παραβιάσεις» του κώδικα δεοντολογίας

The LiFO team
The LiFO team
ΣΚΑΚΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Facebook Twitter
Φωτγραφία αρχείου Vladimir Kramnik / EPA/OMER MESSINGER
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Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) ανέστειλε για τουλάχιστον ένα έτος τη συμμετοχή του παγκόσμιου πρωταθλητή Βλαντιμίρ Κράμνικ, λόγω των λεκτικής επίθεσης που εξαπέλυσε εναντίον άλλων παικτών, μεταξύ των οποίων και ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών.

Ο οργανισμός έκρινε τον Κράμνικ «υπεύθυνο για πολλαπλές παραβιάσεις» του κώδικα δεοντολογίας, αφού ο Ρώσος κατηγόρησε άλλους παίκτες για απάτη.

Ο γκραν μετρ Ναροντίτσκι πέθανε τον περασμένο Οκτώβριο σε ηλικία 29 ετών. Πριν από το θάνατό του, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση και είχε δηλώσει, στην τελευταία του μετάδοση στο Twitch, ότι η διαμάχη τον είχε επηρεάσει αρνητικά.

Ο Κράμνικ έγραψε στο X ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

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Οι δώδεκα μήνες της ποινής έχουν ανασταλεί για μια δοκιμαστική περίοδο τριών ετών, ανέφερε η FIDE. Αυτό σημαίνει ότι η ενεργή αναστολή είναι ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθούν περαιτέρω παραβάσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Ο Ναροντίτσκι ήταν ένας δημοφιλής παίκτης και θεωρούνταν ηγετική φυσιογνωμία στο διαδικτυακό σκάκι με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στο Twitch και το YouTube.

Μια τοξικολογική έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2026 ανέφερε ότι εντοπίστηκαν πολλαπλά ναρκωτικά στον οργανισμό του και ότι πέθανε από ανώμαλο καρδιακό ρυθμό που προκλήθηκε από υπερδοσολογία.

Ορισμένες εξέχουσες προσωπικότητες της σκακιστικής κοινότητας - μεταξύ των οποίων ο δεύτερος στον κόσμο Χικάρου Νακαμούρα, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Μάγκνους Κάρλσεν και ο Ινδός γκραντμάστερ Νιχάλ Σαρίν - έχουν καταδικάσει στο παρελθόν τη συμπεριφορά του Κράμνικ.

Με πληροφορίες από BBC

 
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