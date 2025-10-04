Σιντζίρο Κοϊζούμι: Ο 44χρονος που θέλει να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Ο Σιντζίρο Κοϊζούμι, 44 ετών, γιος ενός από τους πιο γνωστούς πρωθυπουργούς της Ιαπωνίας, εμφανίζεται ως το μικρό φαβορί για να κερδίσει την κρίσιμη ψηφοφορία του κυβερνώντος κόμματος το Σαββατοκύριακο, και να αναδειχθεί ως ο νεότερος ηγέτης της χώρας τον τελευταίο αιώνα. Η νίκη του θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή στην πολιτική σκηνή της Ιαπωνίας, σε μια περίοδο όπου η χώρα αντιμετωπίζει χαμηλή ανάπτυξη μισθών, επίμονη πληθωριστική πίεση και μια πρωτοφανή εισροή ξένων εργαζομένων που επηρεάζει την κοινωνική και οικονομική δομή της χώρας.

Ο Κοϊζούμι έχει δηλώσει ότι βλέπει τον εαυτό του ως πολιτικό μεσολαβητή και οικοδόμο συναίνεσης, ενώ αναφέρει τον John F. Kennedy ως πρότυπο για τη δική του πολιτική φιλοσοφία. Αντιμετωπίζει πέντε συνολικά υποψηφίους στην προσπάθεια να ηγηθεί του Liberal Democratic Party (LDP), του κόμματος που κυβερνά την Ιαπωνία για την πλειονότητα των τελευταίων 70 ετών, αν και η αξιοπιστία του κόμματος έχει πληγεί από τα οικονομικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες.

Η εκλογική διαδικασία συνδυάζει ψήφους 295 καθήμενων βουλευτών με 295 ψήφους που εκπροσωπούν τα μέλη του κόμματος στην βάση, δημιουργώντας ένα εκτενές και απαιτητικό σύστημα για τον υποψήφιο που θέλει να κερδίσει την ηγεσία.

Ο Κοϊζούμι, που είναι παντρεμένος με μια τηλεοπτική προσωπικότητα και αξιοποιεί τη νεαρή ηλικία του για να υποσχεθεί αναζωογόνηση του κόμματος, φαίνεται να έχει το προβάδισμα μεταξύ των βουλευτών, ενώ στηρίζεται από τρεις πρώην ηγέτες του κόμματος. Ως τωρινός υπουργός Γεωργίας, έχει ήδη αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών του ρυζιού και άλλες γεωργικές προκλήσεις, ενισχύοντας την εικόνα του ως ικανός διαχειριστής κρίσεων.

Η κύρια αντίπαλός του, η συντηρητική σκληροπυρηνική Σανάε Τακαϊτσι, φαίνεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις μεταξύ των γενικών μελών του LDP, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, όπου οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι αναζητούν σκληρότερη πολιτική γραμμή. Αν εκλεγεί, θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, προσφέροντας μια ενδεχομένως νέα δυναμική στο συντηρητικό κοινό που έχει απομακρυνθεί προς πιο ριζοσπαστικά κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ιαπωνία: Τι λένε οι αναλυτές

Οι πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Yoshimasa Hayashi, κυβερνητικός εκπρόσωπος και θεωρούμενος εσωτερικά ως ο πιο κατάλληλος υποψήφιος, έχει επίσης ρεαλιστική πιθανότητα νίκης. Μια ενδεχόμενη εκλογή του θα αντιπροσώπευε ψήφο υπέρ της συνέχειας, αντικατοπτρίζοντας την εσωτερική αβεβαιότητα του κόμματος σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης και μεταρρύθμισης.

Η Μιέκο Νακαμπαγιάσι, πολιτική επιστήμονας στο Waseda University, αναφέρει ότι ο Κοϊζούμι «είναι δημοφιλής στο ευρύ κοινό, και πολλοί βουλευτές τον βλέπουν ως μέσο για να κερδίσουν μελλοντικές εκλογές», αλλά προσθέτει ότι η έλλειψη εμπειρίας τον είχε αποκλείσει από τον περσινό γύρο εκλογής ηγεσίας του LDP. Σε περίπτωση που η Τακαϊτσι αποκλειστεί στον πρώτο γύρο, ο δεύτερος γύρος θα γίνει μεταξύ του Κοϊζούμι και του Χαγασί, και όχι μεταξύ συντηρητικού και μετριοπαθούς, αλλά μεταξύ νέου και έμπειρου υποψηφίου, γεγονός που θα μπορούσε να ευνοήσει τον Χαγασί. Όπως σημειώνει η Νακαμπαγιάσι, «αυτό θα άλλαζε τελείως το παιχνίδι».

Το LDP, που κυβερνά σε συνεργασία με το μικρότερο κόμμα Komeito, έχασε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου υπό τον απερχόμενο πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, αναγκάζοντάς το να βασιστεί σε προσωρινές συνεργασίες με κόμματα της αντιπολίτευσης για την έγκριση νομοσχεδίων και προϋπολογισμών.

Η υποστήριξη προς το κόμμα μειώνεται, καθώς χάνει το παραδοσιακό συντηρητικό του κοινό προς λαϊκιστικά νεοσύστατα κόμματα και αδυνατεί να εμπνεύσει τη νεότερη γενιά ψηφοφόρων που αντιμετωπίζει οικονομική ανασφάλεια, κατηγορώντας το LDP ως κύριο υπεύθυνο για την στασιμότητα της χώρας.

Ανάμεσα στους πέντε υποψήφιους, ο Κοϊζούμι είναι αυτός που έχει μιλήσει πιο άμεσα για την κρίση μέσα στο κόμμα, επισημαίνει ο αναλυτής Tobias Harris. Όπως προσθέτει, «υπάρχει ένας δρόμος όπου μπορεί πραγματικά να φέρει αλλαγές και να κάνει το κόμμα να φαίνεται πιο φρέσκο και σύγχρονο. Ο άλλος δρόμος είναι ότι θα είναι απλώς μια επιφανειακή αλλαγή, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Μερικές από τις πρώτες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο νέος πρωθυπουργός περιλαμβάνουν την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, στις 27 Οκτωβρίου, με την οποία αναμένεται να συζητηθούν οι δασμολογικές πολιτικές και οι στρατηγικές διαπραγματεύσεις, εν μέσω έντασης στις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων που δεν έχει παρατηρηθεί για δεκαετίες.

Οι διαφορές πολιτικής μεταξύ των υποψηφίων όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, τα επιτόκια και την οικονομική στρατηγική έχουν ήδη επηρεάσει τις αγορές ομολόγων και μετοχών, με τους αναλυτές της Morgan Stanley να προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ιαπωνικών κρατικών ομολόγων θα μπορούσαν να επηρεαστούν σημαντικά από το αποτέλεσμα της εκλογής.

Με πληροφορίες από Financial Times