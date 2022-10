Σίντι Λόπερ: Δημιούργησε το ταμείο «Girls Just Want to Have Fundamental Rights» για τα δικαιώματα των γυναικών

Την πρωτοβουλία δημιουργίας ταμείου με όνομα «Girls Just Want to Have Fundamental Rights» ανακοίνωσε η γνωστή τραγουδίστρια Σίντι Λόπερ παραποιώντας τους στίχους του τραγουδιού της, «Girls Just Want to Have Fun».

Το ταμείο δημιουργήθηκε μέσω του Ιδρύματος Tides, με στόχο τη στήριξη οργανώσεων που προωθούν τα δικαιώματα και την υγεία των γυναικών. Ο βασικός τρόπος με τον οποίο το ταμείο επιχειρεί να συλλέξει χρήματα για αυτόν τον σκοπό, είναι η πώληση ενός t-shirt με την ομώνυμη φράση.

Η Λόπερ, ένθερμη υποστηρίκτρια του δικαιώματος στην άμβλωση, των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, εγκαινίασε το ταμείο ως απάντηση στην πρόσφατη ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ταμείο σκοπεύει να δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ώστε να διασφαλιστεί ότι όλο και περισσότερες γυναίκες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα.

«Αν δεν έχεις τον έλεγχο του σώματός σου, πώς μπορείς να είσαι οτιδήποτε άλλο εκτός από πολίτης δεύτερης κατηγορίας; Τώρα, η κυβέρνηση έχει τον έλεγχο του σώματός σου, όχι εσύ. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια ιδιωτική ιατρική απόφαση μεταξύ της γυναίκας και του γιατρού, τώρα είναι μια κυβερνητική απόφαση», δήλωσε πρόσφατα η Λόπερ στο People.