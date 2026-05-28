Σίντι Κρόφορντ: Αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει εδώ και 10 χρόνια

Η Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ότι εδώ και περίπου μία δεκαετία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας που επηρεάζει τα μάτια της και την εμφάνιση των βλεφάρων της.

Σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό People, η Σίντι Κρόφορντ μίλησε ανοιχτά για τη βλεφαρόπτωση, μια κατάσταση που προκαλεί χαλάρωση στα άνω βλέφαρα και κάνει τα μάτια να δείχνουν πιο «κουρασμένα».

«Θυμάμαι πριν από περίπου 10 χρόνια, αφού πέρασα τα 50, όταν είχα πολύ πρωινές φωτογραφίσεις, με ρωτούσαν αν είμαι εντάξει να ξεκινήσουμε στις 6 το πρωί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, συνήθιζε να απαντά με χιούμορ ότι μπορούσε να ξυπνήσει ό,τι ώρα ήθελαν, αλλά «το πρόσωπό της δεν ξυπνούσε πριν από τις 9».

Cindy Crawford reveals health condition she’s been secretly battling for 10 years https://t.co/gbNchsOV3t pic.twitter.com/EQ7ycmrEPP — New York Post (@nypost) May 27, 2026

Σίντι Κρόφορντ: Η συμβουλή της δερματολόγου της

«Έβλεπα και στην κάμερα ότι τα μάτια μου δεν ήταν πλέον τόσο “ζωντανά” όσο παλιά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια θυμήθηκε επίσης ότι πολλές φορές οι makeup artists έπρεπε κυριολεκτικά να σηκώνουν τα βλέφαρά της, για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν σωστά το μακιγιάζ των ματιών.

Η Σίντι Κρόφορντ αποκάλυψε ότι πριν από περίπου δύο χρόνια η δερματολόγος της τής πρότεινε το Upneeq, ειδικές οφθαλμικές σταγόνες που βοηθούν τα μάτια να δείχνουν πιο ανοιχτά και ξεκούραστα.

«Στην αρχή το χρησιμοποιούσα μόνο σε φωτογραφίσεις ή όταν ήθελα να δείχνω στα καλύτερά μου. Όταν όμως κατάλαβα ότι μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά, σκέφτηκα “γιατί όχι;”», είπε.

Όπως είπε, τέτοιες μικρές παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν πολλές γυναίκες να αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους και να αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Σύμφωνα με τη δερματολόγο Δρ. Ντέντι Ένγκελμαν, η βλεφαρόπτωση είναι συχνό φαινόμενο όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, καθώς εξασθενεί ο μυς που ελέγχει το άνω βλέφαρο. Αυτό οδηγεί σε μικρότερο «άνοιγμα» του ματιού και πιο κουρασμένη όψη.

Η θεραπεία με τις συγκεκριμένες σταγόνες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαρκεί περίπου πέντε λεπτά και μπορεί να κρατήσει το βλέμμα πιο ανοιχτό για έως και οκτώ ώρες.

«Αυτό που μου αρέσει στο Upneeq είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι μόνιμο ή επεμβατικό. Δεν μπαίνεις στο χειρουργείο», είπε η Κρόφορντ.

Κλείνοντας, η ίδια εξήγησε πως η αυτοπεποίθηση και η παρουσία ενός ανθρώπου εκφράζονται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τα μάτια: «Η σύνδεση με τους ανθρώπους είχε πάντα να κάνει για μένα με την παρουσία και την αυτοπεποίθηση, και πολλά από αυτά επικοινωνούνται μέσα από τα μάτια», ανέφερε.

Με πληροφορίες από OK! Magazine