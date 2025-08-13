Silicon Valley: Η νέα τάση για «έξυπνα μωρά» μέσω γενετικού ελέγχου – Από την τεχνολογία στην… ευγονική;

Ο μαθηματικός Τσβι Μπένσον-Τίλσεν πέρασε επτά χρόνια προσπαθώντας να βρει τρόπους να αποτρέψει μια προηγμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης από το να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Όταν κατέληξε ότι αυτό δεν είναι εφικτό άμεσα, στράφηκε σε έναν διαφορετικό στόχο: τη δημιουργία πιο έξυπνων μωρών που θα μπορέσουν να μας σώσουν.

«Η διαίσθησή μου λέει πως είναι μια από τις καλύτερες ελπίδες μας», δήλωσε ο Μπένσον-Τίλσεν, συνιδρυτής του Berkeley Genomics Project, που στηρίζει τη νέα επιστημονική τάση της «γενετικής βελτιστοποίησης».

Γενετικά τεστ για «έξυπνα μωρά» και κίνδυνος «γενετικής ελίτ»

Στη Silicon Valley, η ιδέα της επιλογής εμβρύων βάσει δείκτη νοημοσύνης δεν ανήκει πια στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Υπηρεσίες κοστίζουν από 6.000 έως και 50.000 δολάρια, υποσχόμενες πρόβλεψη IQ μέσω γενετικών δεικτών.

Επιχειρηματίες τεχνολογίας, όπως ο Έλον Μασκ, ενθαρρύνουν τα «ευφυή ζευγάρια» να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, ενώ ακριβοπληρωμένοι μεσίτες γνωριμιών φέρνουν σε επαφή CEOs με αποφοίτους κορυφαίων πανεπιστημίων, στοχεύοντας σε «ιδανικούς απογόνους».

Βιοηθικολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, συγκρίνοντας την τάση με σενάρια δυστοπικής λογοτεχνίας, όπου οι πλούσιοι δημιουργούν μια γενετικά υπέρτερη κάστα. Ο Χανκ Γκρίλι, καθηγητής στο Στάνφορντ, προειδοποιεί: «Είναι σαν να φτιάχνουμε μια υπερ-κάστα που παίρνει την εξουσία, αφήνοντας τους υπόλοιπους απλούς πολίτες».

Παρά τον ενθουσιασμό, οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρόβλεψη IQ μέσω DNA παραμένει περιορισμένη. Οι τρέχουσες μέθοδοι εξηγούν μόλις 5%-10% των διαφορών στη νοημοσύνη. Στην καλύτερη περίπτωση, η επιλογή εμβρύου μπορεί να δώσει 3-4 μονάδες επιπλέον IQ.

Επιπλέον, η επιλογή για υψηλό IQ μπορεί να αυξήσει ταυτόχρονα τον κίνδυνο για άλλες καταστάσεις, όπως το αυτιστικό φάσμα.

Στη Silicon Valley, οι αποφάσεις για την τεκνοποίηση συχνά συνδυάζουν αγάπη, επενδυτική σκέψη και γονιδιακή στρατηγική. Ορισμένοι βλέπουν τη διαδικασία ως μέσο για να προετοιμάσουν παιδιά ικανά να λύσουν τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας.

Όπως λέει ο Μπένσον-Τίλσεν: «Με ενδιαφέρουν πράγματα που μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο – και ειδικά πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες ιδιοφυΐες».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal