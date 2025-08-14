Σιλβέστερ Σταλόνε και KISS μεταξύ των τιμώμενων προσώπων του Κέντρου Κένεντι που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι φετινές τιμές του Κέντρου Κένεντι θα απονεμηθούν στον σταρ της δράσης Σιλβέστερ Σταλόνε, στον θεατρικό ηθοποιό Μάικλ Κρόφορντ, στους τραγουδιστές Τζορτζ Στρέιτ και Γκλόρια Γκέινορ, καθώς και στο ροκ συγκρότημα KISS.

Σπάζοντας την παράδοση, ο Τραμπ θα παρουσιάσει ο ίδιος την εκδήλωση αργότερα φέτος, τιμώντας τους αποδέκτες μίας από τις υψηλότερες καλλιτεχνικές διακρίσεις στις ΗΠΑ.

Μετά την επιστροφή του στην προεδρία, ο Τραμπ απέλυσε τον πρόεδρο και μεγάλο μέρος του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την προεδρία του. Η κίνηση αυτή επικρίθηκε από πολλούς ως πολιτική παρέμβαση στον χώρο των τεχνών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει πλήρη ανακαίνιση του κέντρου, το οποίο χρηματοδοτείται ομοσπονδιακά, ενώ τόνισε ότι συμμετείχε «κατά 98%» στην επιλογή των φετινών τιμώμενων, λέγοντας: «Ήμουν πολύ ενεργός».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Τετάρτης, δύο γυναίκες με βραδινές τουαλέτες αφαίρεσαν υφάσματα που κάλυπταν πορτρέτα για να αποκαλύψουν τους τιμώμενους καλλιτέχνες. Ο Τραμπ ανέφερε ότι απέρριψε υποψηφιότητες καλλιτεχνών που χαρακτήρισε «wokesters», ενώ επέκρινε τα βραβεία Όσκαρ και άλλες διακρίσεις στον χώρο της τέχνης ως «υπερβολικά woke».

Ο Σταλόνε, ο οποίος εμφανίστηκε πρόσφατα στην ταινία Alarum, είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ και τον έχει χαρακτηρίσει «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον». «Κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε αυτός, οπότε είμαι έκπληκτος», δήλωσε για τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Φωτογραφία: EPA

Αντίθετα, ο τραγουδιστής των KISS, Τζιν Σίμονς, έχει ασκήσει κριτική στον Τραμπ στο παρελθόν, λέγοντας το 2022: «Δεν νομίζω ότι είναι Ρεπουμπλικάνος ή Δημοκρατικός. Είναι για τον εαυτό του, με όποιον τρόπο μπορεί να φτάσει εκεί. Και στις τελευταίες εκλογές, πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι το πίστεψαν με πάθος».

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε, ως πρόεδρος, να μετατρέψει το Κέντρο Κένεντι σε «κόσμημα του στέμματος» των τεχνών και του πολιτισμού, ενόψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ το 2026. Μίλησε εκτενώς για επισκευές στα καθίσματα και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που δεσπόζουν πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ.

Φωτογραφία: EPA

Ωστόσο, η απόφασή του να απομακρύνει μέλη του διοικητικού συμβουλίου και προσωπικό προκάλεσε αντιδράσεις. Πολλοί καλλιτέχνες ακύρωσαν προγραμματισμένες εμφανίσεις, ανάμεσά τους και οι παραγωγοί του μιούζικαλ Hamilton, που δήλωσαν: «Δεν μπορούμε προς το παρόν να υποστηρίξουμε ένα ίδρυμα που έχει εξαναγκαστεί από εξωτερικές δυνάμεις να προδώσει την αποστολή του ως πολιτιστικό κέντρο που ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση της τέχνης».

Φωτογραφία: EPA

Καθώς οι ΗΠΑ πλησιάζουν στην 250ή τους επέτειο ανεξαρτησίας, ο Τραμπ δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για διάφορες πτυχές της Ουάσινγκτον, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της αστυνομίας για την αντιμετώπιση αυτού που περιγράφει ως «έκτακτη ανάγκη εγκληματικότητας».

Η κυβέρνησή του ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη ότι θα επανεξετάσει τις τρέχουσες και τις προγραμματισμένες εκθέσεις στο Smithsonian Institution, του οποίου τα μουσεία βρίσκονται κατά μήκος του National Mall. Η αξιολόγηση θα αφορά ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα και κείμενα μουσείων, «για να εξεταστεί ο τόνος, το ιστορικό πλαίσιο και η ευθυγράμμιση με τα αμερικανικά ιδανικά». Το Smithsonian θα έχει 120 ημέρες για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που θα εντοπιστούν.

Φωτογραφία: EPA

Με πληροφορίες από BBC