Σικελία: Κατέρρευσε κτίριο στη Μεσσίνα – Πέντε σοβαρά τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Μεσίνα της Σικελίας, όπου κτίριο κατέρρευσε έπειτα από έκρηξη, η οποία εκτιμάται ότι προκάλεσε την κατάρρευσή του. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν από τα πληρώματα του ιταλικού συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας (118) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μεσίνας, όπου ενεργοποιήθηκε το εσωτερικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω του μεγάλου αριθμού των εισαγωγών. Παράλληλα, κλήθηκαν να συνδράμουν γιατροί και από άλλα νοσοκομεία.

Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζονταν καταστήματα, μεταξύ των οποίων και ένα που λειτουργούσαν επιχειρηματίες από την Κίνα, ενώ στον πρώτο όροφο υπήρχαν επίσης επαγγελματικοί χώροι και στον δεύτερο διαμερίσματα. Συγγενείς των ενοίκων ενημέρωσαν την Πυροσβεστική ότι δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους.

«Είχα μόλις απομακρυνθεί, αφού αγόρασα ό,τι χρειαζόμουν, όταν άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο και τα πάντα κατέρρευσαν. Επικράτησε χάος γύρω μου. Πρόλαβα να απομακρυνθώ, αλλά εξακολουθώ να βρίσκομαι σε σοκ», δήλωσε μια 40χρονη γυναίκα, η οποία είχε βρεθεί στο κατάστημα που λειτουργούσαν Κινέζοι λίγο πριν από την κατάρρευση του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσε και ο επικεφαλής της Εισαγγελίας, Αντόνιο Ντ'Αμάτο, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τα αίτια του περιστατικού.

Με πληροφορίες από L'Unione Sarda