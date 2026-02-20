Σικελία: Άνδρας εκπαίδευσε τον σκύλο του να πετάει σκουπίδια «σε παράνομα σημεία»

Ένας άνδρας στην Κατάνια της Σικελίας εκπαίδευσε τον σκύλο του να πετάει σακούλες σκουπιδιών στην άκρη του δρόμου, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις κάμερες παρακολούθησης, σύμφωνα με την δημοτική αστυνομία.

Οι κάμερες έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία για την καταπολέμηση της παράνομης απόρριψης απορριμμάτων.

Το περιστατικό περιγράφεται λεπτομερώς σε μια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα της πόλης της Κατάνια στο Facebook. Μαζί με ένα βίντεο του σκύλου, η αστυνομία σχολίασε ότι «η εφευρετικότητα δεν μπορεί ποτέ να γίνει δικαιολογία για την αγένεια».

Το σκυλί και μικρή παράνομη πράξη του

Το βίντεο δείχνει ένα μικρό σκυλί να τρέχει κατά μήκος της Via Pulacara στην περιοχή San Giorgio της Κατάνια με μια σακούλα σκουπιδιών στο στόμα του, πριν την πετάξει με προσοχή στο δρόμο.

«Η περιβαλλοντική μονάδα της δημοτικής αστυνομίας της Κατάνια», αναφέρει μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Facebook, «δημοσίευσε δύο βίντεο που καταγράφηκαν από κάμερες παρακολούθησης, στα οποία φαίνεται ένα σκυλί να πετάει μια σακούλα σκουπιδιών στο δρόμο».

Οι αρχές δήλωσαν ότι η σκηνή δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας: το ζώο είχε εκπαιδευτεί να προστατεύει τον ιδιοκτήτη του από το να καταγραφεί σε βίντεο να πετάει παράνομα σκουπίδια. Η συμπεριφορά αυτή ήταν «τόσο πονηρή όσο και διπλά λάθος» – μολύνει την πόλη ενώ προσπαθεί να παρακάμψει τους κανόνες εκμεταλλευόμενος ένα ανυποψίαστο κατοικίδιο. «Ο σεβασμός προς την αστική ευπρέπεια και το περιβάλλον είναι καθήκον όλων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί και του έχει επιβληθεί πρόστιμο.

Η παράνομη απόρριψη απορριμμάτων είναι ένα επίμονο πρόβλημα στην Ιταλία, ιδίως στο νότο, με σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Το 2023, καταγράφηκαν περισσότερες από 9.300 παραβάσεις σχετικές με τα απορρίμματα – αύξηση 66% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ως απάντηση, οι δήμοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο κάμερες παρακολούθησης, «φωτογραφικές παγίδες» τύπου άγριας φύσης και έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για να περιορίσουν την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων και την κατάχρηση των σημείων ανακύκλωσης.

Με πληροφορίες από The Guardian