Σιγκαπούρη: Σκληρά μέτρα κατά του ατμίσματος - Χτυπήματα με βέργα και έως και 20 χρόνια φυλάκιση

Η Σιγκαπούρη εντείνει την εκστρατεία της κατά του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αυξάνοντας τα πρόστιμα για χρήστες και επιβάλλοντας εξοντωτικές ποινές για όσους εισάγουν συσκευές με απαγορευμένες ουσίες.

Από τη Δευτέρα, οι εισαγωγείς τέτοιων προϊόντων θα αντιμετωπίζουν έως και 20 χρόνια φυλάκιση και ποινές με ραβδισμό (σωματική τιμωρία με βέργα από ρατάν), ενώ τα πρόστιμα για τους κατόχους συσκευών αυξάνονται σημαντικά.

Ο υπουργός Υγείας Ονγκ Γε Κουνγκ προειδοποίησε ότι το άτμισμα εγκυμονεί «σοβαρούς κινδύνους για την υγεία». «Πολλοί, κυρίως νέοι, ξεκίνησαν να ατμίζουν πιστεύοντας ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το κάπνισμα και στη συνέχεια, είτε από περιέργεια είτε από πίεση, οδηγήθηκαν στη χρήση ουσιών», τόνισε την Πέμπτη.

Σιγκαπούρη: Ανησυχία για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα K-pods

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διάδοση ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιέχουν το αναισθητικό ετομιδάτη, γνωστά ως K-pods. Ο πρωθυπουργός Λόρενς Ουόνγκ, σε πρόσφατη ομιλία του, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα τα αντιμετωπίσει ως «υπόθεση ναρκωτικών», με αυστηρότατες ποινές φυλάκισης και σωματικές ποινές για όσους τα εισάγουν ή τα πωλούν.

Με βάση τα νέα μέτρα, το πρόστιμο για κατοχή ηλεκτρονικού τσιγάρου αυξάνεται από τα 300 δολάρια Σιγκαπούρης (200 ευρώ) για ανήλικους στα 500 S$ και από τα 500 S$ (333 ευρώ) για ενήλικους στα 700 S$ (467 ευρώ). Οι υπότροποι θα υπόκεινται σε τρίμηνη υποχρεωτική θεραπεία και πρόστιμα έως 2.000 S$ (1.335 ευρώ).

Για δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών, οι ποινές για τους εμπόρους και εισαγωγείς συσκευών με ετομιδάτη αυξάνονται δραματικά. Οι εισαγωγείς θα τιμωρούνται με φυλάκιση από 3 έως 20 χρόνια και 5–15 χτυπήματα με βέργα (caning), ενώ οι πωλητές με 2 έως 10 χρόνια και 2–5 ραβδισμούς.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι αλλοδαποί κάτοικοι και επισκέπτες που συλλαμβάνονται επανειλημμένα με ηλεκτρονικά τσιγάρα κινδυνεύουν με απέλαση και απώλεια του δικαιώματος παραμονής. Παράλληλα, σχολεία και πανεπιστήμια έχουν λάβει εντολή για πολιτική μηδενικής ανοχής.

Η πρεσβεία των Φιλιππίνων εξέδωσε ανακοίνωση προς τους υπηκόους της στη Σιγκαπούρη, καλώντας τους να συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο.

Το άτμισμα παραμένει απαγορευμένο στη Σιγκαπούρη από το 2018. Ωστόσο, η αστυνομία έχει αυξήσει τους ελέγχους φέτος, ιδίως στα σύνορα και στο αεροδρόμιο Τσάνγκι. Αντίθετα, σε γειτονικές χώρες όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία τα ηλεκτρονικά τσιγάρα κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ το Χονγκ Κονγκ σχεδιάζει να τα απαγορεύσει τον Απρίλιο, με ποινές έξι μηνών φυλάκισης και πρόστιμα 50.000 HK$ (5.496 ευρώ).

Με πληροφορίες από Financial Times