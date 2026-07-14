Σίδνεϊ: Θρησκευτικές ομάδες έβαλαν στο στόχαστρο κουίρ στέκι σε πρώην εκκλησία

Ένας νέος ΛΟΑΤΚΙ+ καλλιτεχνικός χώρος στο Σίδνεϊ αναγκάστηκε να ακυρώσει εκδηλώσεις, αφού θρησκευτικές ομάδες διαμαρτυρήθηκαν για τη λειτουργία του μέσα σε πρώην εκκλησία και ο ιδιοκτήτης του κτιρίου τον κατηγόρησε ότι προσβάλλει τις πεποιθήσεις χριστιανών στην Αυστραλία.

Το Divine Playhouse άνοιξε την περασμένη Τετάρτη σε ένα κτίριο περίπου 150 ετών, στην καρδιά του επιχειρηματικού κέντρου του Σίδνεϊ. Το κτίριο δεν λειτουργεί ως εκκλησία από τη δεκαετία του 1930 και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ως σχολείο και θέατρο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος του νέου χώρου ήταν να λειτουργήσει ως ασφαλές, προσβάσιμο και συμπεριληπτικό σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και κοινό.

Το Divine Playhouse άνοιξε την Τετάρτη ως ασφαλής και συμπεριληπτικός χώρος όπου καλλιτέχνες μπορούν να δουλεύουν και να συναντούν το κοινό τους, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Φωτ.: Anna Hay

Αρχικά ο χώρος είχε ανακοινωθεί με το όνομα Unholy Playhouse, όμως οι διοργανωτές το άλλαξαν σε Divine Playhouse μετά τις πρώτες αντιδράσεις από μέλη της χριστιανικής κοινότητας. Η αλλαγή ονόματος δεν ήταν αρκετή. Στην πρεμιέρα του χώρου, περίπου 70 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο, με τις ομάδες Fit for the Kingdom και Prodigal Sons να υποστηρίζουν ότι η χρήση της πρώην εκκλησίας και μέρος του υλικού από τις εκδηλώσεις «κοροϊδεύουν» τη θρησκευτική πίστη.

Την επόμενη ημέρα, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου έστειλε ειδοποίηση παραβίασης όρων μίσθωσης στη Heaps Gay Events, την ομάδα που βρίσκεται πίσω από το Divine Playhouse. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η δραστηριότητα του χώρου «προσέβαλε και χλεύασε» τις ειλικρινείς θρησκευτικές πεποιθήσεις εκατομμυρίων χριστιανών Αυστραλών και ζητείται να σταματήσει η «προσβλητική εμπορική δραστηριότητα». Ο χώρος ακύρωσε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, ενώ το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Η σύγκρουση πήρε γρήγορα και πολιτική διάσταση. Οι διαμαρτυρόμενες ομάδες ζήτησαν από την κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας να αποσύρει επιχορήγηση 100.000 αυστραλιανών δολαρίων που είχε δοθεί στο Divine Playhouse μέσω του Create NSW, του κρατικού φορέα για τις τέχνες. Παράλληλα, οι λογαριασμοί του Divine Playhouse και της Heaps Gay στο Instagram κατέβηκαν έπειτα από καταγγελίες.

Η Kat Dopper, ιδρύτρια της Heaps Gay και promoter του Divine Playhouse, είχε πει στην έναρξη του χώρου ότι η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα μέρος που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν κοινότητες τέχνης και πολιτισμού χωρίς τεράστια κόστη. «Ανυπομονώ να δω τι θα κάνει η ανεξάρτητη καλλιτεχνική σκηνή του Σίδνεϊ με αυτόν τον χώρο», ανέφερε.

Η Kat Dopper, ιδρύτρια της Heaps Gay και promoter του Divine Playhouse, μιλά στο κοινό κατά την έναρξη του χώρου. Φωτ.: Anna Hay

Η αντιδήμαρχος του Σίδνεϊ, Jess Miller, είχε επίσης στηρίξει δημόσια τον χώρο, περιγράφοντάς τον ως σημείο κοινότητας. Από την πλευρά του, ο James Thorpe, συνιδρυτής της Night Time Industries Association, χαρακτήρισε την υπόθεση «βαθιά ανησυχητική», σημειώνοντας ότι η ελευθερία δεν μπορεί να σημαίνει πως κάποιος έχει δικαίωμα να εκφράζει τις πεποιθήσεις του, απαιτώντας ταυτόχρονα τη σιωπή όσων διαφωνούν.

Οι θρησκευτικές ομάδες υποστηρίζουν ότι δεν επιδιώκουν τη φίμωση κανενός, αλλά θέλουν να αναδείξουν πόσο βαθιά πληγώθηκε μια κοινότητα πίστης. Αναφέρθηκαν σε φωτογραφίες και βίντεο από την πρεμιέρα, στα οποία καλλιτέχνες εμφανίζονταν με θρησκευτικές αναφορές, ανάμεσά τους drag εμφανίσεις με στολές μοναχών και μια σκηνή που παρουσιάστηκε ως παρωδία της θείας κοινωνίας.

Η υπόθεση, όμως, ξεπερνά το αν μια παράσταση είναι προσβλητική ή όχι. Αγγίζει το ποιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ένα κτίριο όταν αυτό έχει πάψει εδώ και σχεδόν έναν αιώνα να λειτουργεί ως εκκλησία, τι θεωρείται «ιερό» στον δημόσιο χώρο και πότε η θρησκευτική διαμαρτυρία μετατρέπεται σε πίεση για ακύρωση queer καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το πιο ειρωνικό στοιχείο είναι ότι ο Δήμος του Σίδνεϊ εξετάζει ήδη πρόταση για τη μετατροπή του ίδιου κτιρίου σε πολυτελή διαμερίσματα. Έτσι, η πρώην εκκλησία φαίνεται να αντέχει ευκολότερα την αξιοποίηση ως ακινήτου παρά έναν queer χώρο τέχνης, κοινότητας και performance.

με στοιχεία από Guardian