Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης - Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το βράδυ της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, παρουσιάζοντας τα νέα στοιχεία σχετικά με την αντισημιτική επίθεση στο Σίδνεϊ, από την οποία σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένου ενός εκ των δραστών.

Ο Αλμπανέζι απέκλεισε το ενδεχόμενο τρίτου εμπλεκόμενου στην τρομοκρατική ενέργεια στο Σίδνεϊ, ξεκαθαρίζοντας σχετικά πως δράστες ήταν πατέρας και γιος, ηλικίας 50 και 24 ετών. Ο πρώτος έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται ένα 10χρονο κορίτσι, ενώ πέντε ακόμη τραυματίες δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυρά κατά την ανταλλαγή πυρών με τους δράστες. Συνολικά 42 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σίδνεϊ: Το χρονικό της επίθεσης

Οι πυροβολισμοί έπεσαν λίγο πριν τις 18:45 τοπική ώρα, την ώρα που στην παραλία βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση «Χάνουκα στη θάλασσα», με τη συμμετοχή περίπου 1.000 ατόμων, ενώ παράλληλα δεκάδες οικογένειες και παρέες απολάμβαναν το απόγευμά τους στην άμμο. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτου πανικού, με κόσμο να τρέχει προς κάθε κατεύθυνση, καθώς οι σφαίρες έπεφταν στην παραλία και στους γύρω χώρους με τα μπάρμπεκιου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ένοπλοι, ντυμένοι στα μαύρα, άνοιξαν πυρ από γέφυρα που βρίσκεται πάνω από την παραλία, χρησιμοποιώντας όπλα μεγάλου διαμετρήματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν τους δράστες να πυροβολούν αδιακρίτως προς το πλήθος.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της επίθεσης έπαιξε ένας πολίτης, ο οποίος χαρακτηρίζεται πλέον «ήρωας». Ο άνδρας κατάφερε να πλησιάσει έναν από τους δράστες, να τον αφοπλίσει και να τον ακινητοποιήσει. Λίγο αργότερα, η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα τον έναν ένοπλο, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι, ενώ 29 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και δύο αστυνομικοί που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν όχημα στη λεωφόρο Campbell Parade που περιείχε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το σημείο αποκλείστηκε και οι μηχανισμοί εξουδετερώθηκαν αρκετές ώρες αργότερα.

Σίδνεϊ: Τρομοκρατική η επίθεση

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας χαρακτήρισε επισήμως την επίθεση τρομοκρατική. Ο αστυνομικός διευθυντής της πολιτείας, Μαλ Λάνιον, επιβεβαίωσε ότι το χτύπημα ήταν στοχευμένο και είχε ως στόχο την εβραϊκή κοινότητα, την πρώτη ημέρα του Χανουκά.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια βραδιά χαράς και ειρήνης καταστράφηκε από μια αποτρόπαια πράξη κακού», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Κρις Μινς. Έχουν δοθεί ειδικές εξουσίες στις δυνάμεις ασφαλείας για την αποτροπή τυχόν νέων επιθέσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου ατόμου.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον ένας από τους δράστες ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να θεωρείται «άμεση απειλή». Ο επικεφαλής της ASIO, Μάικ Μπέρτζες, ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και θα εξεταστεί πώς εξελίχθηκε η απειλή χωρίς να εντοπιστεί εγκαίρως.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συμμετοχή της ομοσπονδιακής και της πολιτειακής αστυνομίας. Οι Αρχές εξετάζουν τις κινήσεις των δραστών πριν από την επίθεση, το ιστορικό τους, καθώς και τη φύση των εκρηκτικών μηχανισμών που βρέθηκαν στο όχημα.

Μάρτυρες μιλούν για σκηνές που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη. Ένας εβραίος ιερέας και διασώστης που βρισκόταν στην εκδήλωση δήλωσε ότι οι δράστες πυροβολούσαν «σαν να ήμασταν εχθροί». Άλλοι παρόντες περιέγραψαν ηλικιωμένους και παιδιά να πέφτουν στο έδαφος μέσα στον πανικό, ακούγοντας αρχικά τους πυροβολισμούς σαν «κροτίδες».

Η επίθεση στο Bondi δεν αποτελεί τη φονικότερη στην ιστορία της Αυστραλίας -το μακελειό του Port Arthur το 1996 παραμένει το πιο αιματηρό- ωστόσο με 12 νεκρούς συγκαταλέγεται ήδη στις χειρότερες ένοπλες επιθέσεις που έχει γνωρίσει η χώρα.

Οι Αρχές έχουν προχωρήσει και σε εφόδους σε κατοικίες στα δυτικά του Σίδνεϊ, καθώς εξετάζονται διασυνδέσεις των δραστών και ενδεχόμενη υποστήριξη. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να καταθέσουν υλικό από κινητά ή κάμερες αυτοκινήτων που μπορεί να βοηθήσει την έρευνα.

Η Αυστραλία ξυπνά συγκλονισμένη, με την επίθεση στο Bondi να επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο το ζήτημα της τρομοκρατίας και της ασφάλειας σε δημόσιους χώρους.

Με πληροφορίες από Sky News, Reuters