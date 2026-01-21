Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βαρκελώνη: Νεκρός ο μηχανοδηγός - Τουλάχιστον 37 οι τραυματίες

Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν - οι πέντε εκ των οποίων σοβαρά - όταν προαστιακό τρένο εκτροχιάστηκε και συνετρίβη κοντά στη Βαρκελώνη, λίγες μόλις ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση δύο τρένων στη νότια Ισπανία την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το βράδυ της Τρίτης το τρένο της Rodalies προσέκρουσε σε τοιχίο αντιστήριξης, το οποίο κατέρρευσε πάνω στις γραμμές, στο τμήμα μεταξύ Gelida και Sant Sadurní.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ισχυρές καταιγίδες έπλητταν τη βορειοανατολική Ισπανία, με τις παράκτιες περιοχές στα ανατολικά και τα βορειοδυτικά της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού λόγω των καιρικών συνθηκών.

Έντεκα ασθενοφόρα βρέθηκαν στο σημείο, στη Gelida της Καταλονίας - περίπου 35 χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης - παρέχοντας φροντίδα στους τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι 35 κλιμάκια στάλθηκαν στην περιοχή και ότι ένας επιβάτης που είχε παγιδευτεί μέσα στο τρένο απεγκλωβίστηκε.

Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, ανέφερε ότι δεν παρέμενε κανείς εντός του συρμού και ότι τα πληρώματά της πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων θυμάτων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι ορισμένοι από τους τραυματίες διακομίστηκαν στα κοντινά νοσοκομεία Moisès Broggi, Bellvitge και Vila Franca.

Βαρκελώνη: Σιδηροδρομικό ατύχημα

Άλλο ένα τρένο στο προαστιακό δίκτυο της Βαρκελώνης εκτροχιάστηκε επίσης την Τρίτη.

«Ο άξονας χτυπήθηκε από βράχο που αποκολλήθηκε λόγω της καταιγίδας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διαχειριστής του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Blanes και Maçanet-Massanes, βορειοανατολικά της Βαρκελώνης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί.

Περίπου 400.000 επιβάτες αναμένεται να μείνουν χωρίς σιδηροδρομική εξυπηρέτηση το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais.

Οι υπηρεσίες σε ολόκληρο το προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο Rodalies έχουν ανασταλεί πλήρως, ενώ διενεργούνται έλεγχοι ασφαλείας.

Τα δυστυχήματα στην Καταλονία σημειώνονται δύο ημέρες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανταμούζ της Ανδαλουσίας, σε ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους, όταν βαγόνια τρένου με κατεύθυνση τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκαν, πέρασαν στις αντίθετες γραμμές και στη συνέχεια συγκρούστηκαν με διερχόμενο τρένο υψηλής ταχύτητας.

Με πληροφορίες από BBC