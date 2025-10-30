Shutdown στις ΗΠΑ: Πέντε λόγοι που «τραυματίζεται» η οικονομία - Απειλή για μείωση του ΑΕΠ

Η αμερικανική οικονομία τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), η χώρα ενδέχεται να χάσει από 7 έως 14 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εξαιτίας της κρίσης αυτής.

Η διακοπή λειτουργίας (shutdown), μπήκε ήδη στην τέταρτη εβδομάδα της, χωρίς εμφανή διέξοδο. Η Γερουσία παραμένει «με δεμένα χέρια» (deadlocked) σε σχέση με τη νομοθεσία για τις ομοσπονδιακές δαπάνες, με τους Δημοκρατικούς να μπλοκάρουν ένα νομοσχέδιο που υποστηρίζονταν από τους Ρεπουμπλικάνους, επειδή δεν περιελάμβανε κρίσιμες χρηματοδοτήσεις. Παρά την πίεση, δεν φαίνεται λύση στον ορίζοντα.

Ο διευθυντής του CBO, Phillip Swagel, επισημαίνει πως η καθυστέρηση των ομοσπονδιακών πληρωμών και της κρατικής δαπάνης έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, και παρότι η ανάκαμψη θα έρθει όταν η διακοπή λήξει, δεν θα είναι πλήρης.

Shutdown στις ΗΠΑ: Η οικονομική επίδραση στην πράξη

Από την έκθεση προκύπτει πως η διακοπή μπορεί να μειώσει το ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά ένα με δύο ποσοστιαίες μονάδες στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Το πλήγμα μάλιστα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό: η έκθεση επισημαίνει τρεις βασικούς πυλώνες που οδηγούν τη ζημιά, λιγότερες υπηρεσίες από ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, χαμηλότερες ομοσπονδιακές δαπάνες για αγαθά, υπηρεσίες και επιδόματα τροφίμων, και τελικά μια πτώση στη συνολική ζήτηση που πλήττει τον ιδιωτικό τομέα.

Η έκθεση του CBO προσφέρει τρία σενάρια:

Αν η κυβέρνηση ανοίξει άμεσα (αυτή την εβδομάδα) → ζημία για το ΑΕΠ έως το τέλος του 2026: περίπου 7 δισεκατομμύρια.

Αν η διακοπή διαρκέσει έξι εβδομάδες (περίπου μέχρι 12 Νοεμβρίου) → οι απώλειες φτάνουν περίπου τα 11 δισεκατομμύρια.

Αν η διακοπή επεκταθεί σε οκτώ εβδομάδες → απώλειες περίπου 14 δισεκατομμύρια.

Παράλληλα, το CBO επισημαίνει πως ενώ η διακοπή τεσσάρων εβδομάδων δεν φαίνεται να επηρεάζει τις δαπάνες για το πρόγραμμα επιδομάτων τροφίμων SNAP, δεν είναι καθόλου σαφές τι θα συμβεί αν η διακοπή συνεχιστεί, κίνδυνος που ελλοχεύει.

Η κατάσταση επιδεινώνεται στο κοινωνικό πεδίο: περισσότερες από είκοσι πολιτείες, με πρωτοστατούσες τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και τη Μασαχουσέτη, κατέθεσαν μήνυση κατά της κυβέρνησης Trump για την απόφαση να αναστείλει τις επιδοτήσεις τροφίμων κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Στο μέτωπο των εργαζομένων, τουλάχιστον 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, κρίσιμοι υπάλληλοι για τις μεταφορές, έχασαν την πρώτη πληρωμή τους· και με δύο εβδομάδες απλήρωτης εργασίας πολλές πόλεις όπως το Σικάγο, το Ντάλας και η Νάσβιλ αναφέρουν προβλήματα προσωπικού. Ο υπουργός Μεταφορών, Sean Duffy, προειδοποίησε πως μια ακόμη καθυστέρηση πληρωμής θα επιφέρει «πιο δύσκολες» οικονομικές συνέπειες για τους εργαζομένους, καθώς τα έξοδα συνεχίζουν.

Η κρίση δεν είναι απλώς θέμα πολιτικής διαμάχης, εξελίσσεται σε πραγματικό οικονομικό πλήγμα που αφορά τόσο την κρατική μηχανή όσο και την καθημερινότητα των πολιτών. Οι αποφάσεις και οι κινήσεις των επόμενων ημερών θα φανούν καθοριστικές: η διακοπή λειτουργίας δεν είναι μόνο θέμα καθυστέρησης, αλλά πιθανής οικονομικής «όλεθρης» για το 2025-26, εάν η κατάσταση αφεθεί χωρίς λύση.

Η επανεκκίνηση της κυβέρνησης θα είναι το πρώτο βήμα προς την ανάκαμψη, αλλά ήδη οι ζημιές έχουν «θεμελιωθεί». Και όσο το αδιέξοδο παρατείνεται, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για μεγαλύτερο κόστος, όχι μόνο δημοσιονομικό ή οικονομικό, αλλά και κοινωνικό.

Με πληροφορίες από Guardian