Shutdown στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ απαιτεί από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να επιστρέψουν στην εργασία τους

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να επιστρέψουν άμεσα στη δουλειά, καθώς οι ταξιδιώτες στις ΗΠΑ υπέμειναν ακόμη μία ημέρα μαζικών ακυρώσεων πτήσεων - ένα μέτρο που η κυβέρνηση διέταξε για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις προσωπικού κατά τη διάρκεια του shutdown.

Απειλώντας με περικοπές μισθών όσους δεν επιστρέψουν, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χορηγήσει μπόνους 10.000 δολαρίων στους ελεγκτές που δεν πήραν άδεια κατά τη διάρκεια της 41ήμερης αναστολής λειτουργίας και ότι θα δεχθεί τις παραιτήσεις των υπολοίπων.

«Όλοι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά, ΤΩΡΑ!!! Όποιος δεν το κάνει θα έχει σημαντικές κρατήσεις από τον μισθό του», έγραψε ο Τραμπ στα social media. «ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».

Η παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης - η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ - έχει αναγκάσει 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασφαλείας Μεταφορών (TSA) να εργάζονται χωρίς αμοιβή. Πολλοί απουσιάζουν επειδή αναγκάζονται να βρουν δεύτερη δουλειά ή δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος φύλαξης των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), μεταξύ 20% και 40% των ελεγκτών απουσιάζουν καθημερινά στα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια των ΗΠΑ.

Οι μετοχές των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, όπως των American Airlines, Delta Airlines και United Airlines, υποχώρησαν μετά τις αναρτήσεις του Τραμπ.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές πώς ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να αρνηθεί την καταβολή μισθών βάσει της συλλογικής σύμβασης των ελεγκτών μετά την επαναλειτουργία της κυβέρνησης, όπως απείλησε ο Τραμπ, ή από πού θα βρεθούν τα χρήματα για τα προτεινόμενα μπόνους των 10.000 δολαρίων.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν σχεδόν 2.000 πτήσεις τη Δευτέρα, ενώ ο αριθμός αναμενόταν να αυξηθεί, καθώς η FAA σχεδίαζε περικοπή έως και 10% των πτήσεων από την Παρασκευή. Παράλληλα, κακοκαιρία στο Σικάγο επιδείνωσε το χάος στις μετακινήσεις.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (NATCA), Νικ Ντάνιελς, απάντησε ότι οι ελεγκτές θα εκτιμούσαν κάθε αναγνώριση από την κυβέρνηση:

«Θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση... Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας θα συνεχίσουν να προσέρχονται στη δουλειά κατά τη διάρκεια αυτής της παράλυσης», είπε.

Ο Τραμπ επέκρινε όσους ελεγκτές έχουν πάρει άδεια και αποκάλεσε εκείνους που συνεχίζουν να εργάζονται «ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ».

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρικ Λάρσεν, επικεφαλής της επιτροπής της Βουλής που εποπτεύει την FAA, δήλωσε ότι οι ελεγκτές «αξίζουν την ευγνωμοσύνη μας και όχι παράλογες επιθέσεις για τον πατριωτισμό τους».

