Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί το πρόβλημα με τις πτήσεις μπορεί να γίνει χειρότερο αυτήν την εβδομάδα

Την ώρα που η Ημέρα των Ευχαριστιών, μία από τις μεγαλύτερες αργίες στις ΗΠΑ, απέχει λίγες εβδομάδες, οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας προειδοποιούν για εντεινόμενο χάος στα αεροδρόμια μέσα στις επόμενες ημέρες.

Απόρροια του προβλήματος, πέρα από την «κυβερνητική παράλυση» (shutdown), συνιστούν και οι περιορισμοί πτήσεων που επιβλήθηκαν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (F.A.A.), οι οποίοι, όπως είναι λογικό, άρχισαν να πιέζουν το σύστημα. Υπενθυμίζεται πως η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι η πιο πολυσύχναστη, για τις πτήσεις, περίοδος του χρόνου, και αρκετοί υπάλληλοι στις αερομεταφορές παραμένουν απλήρωτοι.

Η F.A.A. ζήτησε από τις αεροπορικές να περιορίσουν κατά 4% τις πτήσεις τους στα 40 πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για να μειωθεί η πίεση στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που εργάζονται απλήρωτοι από την έναρξη του κυβερνητικού shutdown. Οι περικοπές, ωστόσο, θα αυξηθούν στο 10% έως την Παρασκευή, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη ψηλότερα.

Πτήση στις ΗΠΑ / EPA

Shutdown στις ΗΠΑ: Εκατοντάδες ακυρώσεις στις πτήσεις

Το τριήμερο που πέρασε, οι American Airlines, Delta και United ακύρωσαν εκατοντάδες πτήσεις σε βασικά αεροδρόμια όπως της Ατλάντα, του Ντένβερ, του Σικάγο, του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης. Η American ακύρωσε πάνω από 325 πτήσεις (6% του προγράμματός της), η United πάνω από 210 και η Delta περίπου 175.

Οι αεροπορικές κατάφεραν προσωρινά να περιορίσουν τις επιπτώσεις του shutdown, καθώς οι πτήσεις στις αρχές Νοεμβρίου είναι συνήθως πιο άδειες σε κόσμο. Πολλοί επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλα δρομολόγια που αναχωρούσαν μέσα σε λίγες ώρες από το αρχικό τους. Όμως, όσο πλησιάζει η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving), όταν αναμένονται πάνω από 31 εκατομμύρια ταξιδιώτες, η πίεση θα αυξηθεί δραματικά.

Οι αεροπορικές προχωρούν σε χειρουργικές ακυρώσεις, γράφουν σχετικά οι New York Times περιγράφοντας το κλίμα στις αμερικάνικες αερομεταφορές: κόβουν κυρίως περιφερειακές πτήσεις μικρής απόστασης, ώστε να μην επηρεάζονται τα μεγάλα διεθνή ή διασυνδεδεμένα δρομολόγια. Πολλές από αυτές τις πτήσεις πραγματοποιούνται από θυγατρικές εταιρείες όπως οι SkyWest Airlines και Republic Airways, οι οποίες είδαν έως και 12% του προγράμματός τους να ακυρώνεται.

Όμως, οι επιπτώσεις εξαπλώνονται, καθώς ένα πλήρωμα που δεν βρίσκεται στο σωστό σημείο, ή ένα αεροσκάφος που δεν μετακινήθηκε εγκαίρως, μπορεί να προκαλέσει ντόμινο καθυστερήσεων σε ολόκληρο το δίκτυο.

«Η πολυπλοκότητα αυξάνεται για κάθε πτήση που δεν πραγματοποιούμε», δήλωσε ο Στιβ Όλσον, επικεφαλής επιχειρήσεων της JetBlue Airways.

ΗΠΑ: Οι επιβάτες ψάχνουν εναλλακτικές

Παρά το ότι οι εταιρείες προσφέρουν δωρεάν αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων, πολλοί ταξιδιώτες δηλώνουν ότι φοβούνται να πετάξουν εν μέσω αβεβαιότητας και αναζητούν εναλλακτικές όπως ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, λεωφορεία ή τρένα.

Η Fitch Ratings προειδοποίησε ότι, αν οι περικοπές συνεχιστούν, τα έσοδα των εταιρειών θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα: «Η περίοδος των Ευχαριστιών είναι από τις πιο κρίσιμες του έτους και δεν θα υπάρχει περιθώριο για επανεξυπηρέτηση επιβατών».

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας υποστηρίζει ότι οι περικοπές κρίθηκαν απαραίτητες για να προστατευτεί η ασφάλεια των πτήσεων και να δοθεί «ανάσα» στους ελεγκτές που εργάζονται χωρίς μισθό για πάνω από έναν μήνα.

«Οι πιέσεις στο σύστημα αυξάνονται. Πρόκειται για διαχείριση ασφάλειας, το θεμέλιο της αεροπορικής λειτουργίας μας», δήλωσε η Τζένιφερ Χόμεντι, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών.

Ωστόσο, ενώ οι αεροπορικές ζητούν άμεση λήξη του shutdown, το Κογκρέσο παραμένει σε αδιέξοδο, και οι ελεγκτές συνεχίζουν να εργάζονται υπερκόπωτοι και απλήρωτοι.

Με πληροφορίες από New York Times