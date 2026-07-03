Σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία: Το Βατικανό αφόρισε υπερσυντηρητικούς που αψήφησαν τον πάπα Λέοντα

Το Βατικανό αφόρισε μια ομάδα υπερσυντηρητικών Καθολικών, μετά την απόφασή της να προχωρήσει σε χειροτονίες επισκόπων χωρίς την έγκριση του πάπα Λέοντα, προκαλώντας νέο σχίσμα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Η υπόθεση αφορά την Αδελφότητα του Αγίου Πίου Ι΄, γνωστή ως SSPX, η οποία ιδρύθηκε το 1970 στο ελβετικό χωριό Εκόν και εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σε σύγκρουση με το Βατικανό για τις μεταρρυθμίσεις της Καθολικής Εκκλησίας.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες, επικεφαλής του Δικαστηρίου για το Δόγμα της Πίστης, ανέφερε ότι η ομάδα διέπραξε πράξη σχισματικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, μια τέτοια ενέργεια επισύρει αυτόματο αφορισμό.

Το Βατικανό προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας ότι όχι μόνο οι ιερείς της SSPX, αλλά και οι Καθολικοί που προσχωρούν επίσημα στην ομάδα, βρίσκονται σε σχίσμα και θεωρούνται αφορισμένοι.

Ο όρος σχίσμα χρησιμοποιείται στην Καθολική Εκκλησία για να περιγράψει μια σοβαρή και επίσημη ρήξη με την εκκλησιαστική ενότητα.

Βατικανό: Η πρώτη μεγάλη κρίση του πάπα Λέοντα

Ο πάπας Λέων είχε επιχειρήσει μέχρι την τελευταία στιγμή να αποτρέψει τις χειροτονίες, χαρακτηρίζοντάς τις σχισματική πράξη και ιδιαίτερα σοβαρό αμάρτημα. Ωστόσο, η SSPX επέμεινε, υποστηρίζοντας ότι η χειροτονία επισκόπων που παραμένουν «πλήρως πιστοί» στην παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας αποτελεί ιερό καθήκον.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Εκόν, με έντονο τελετουργικό χαρακτήρα και μεγάλη συμμετοχή πιστών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 16.500 άνθρωποι ταξίδεψαν στο Εκόν για να παρακολουθήσουν την τελετή. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και μέλη της Forza Nuova, ιταλικού νεοφασιστικού κόμματος, καθώς και της Futuro Nazionale, μιας νέας ακροδεξιάς δύναμης που επιχειρεί να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία ενόψει των επόμενων εκλογών.

Παρότι αποτελεί αποσχισμένη ομάδα, η SSPX έχει αναπτύξει σημαντική διεθνή παρουσία. Διατηρεί ισχυρή βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μεγάλο κέντρο δραστηριοτήτων στο Κάνσας, ενώ έχει επίσης απήχηση στη Γαλλία, στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες. Η αδελφότητα αριθμεί σχεδόν 1.500 ιερείς, σπουδαστές ιερατικών σχολών και άλλα μέλη με θρησκευτική αποστολή.

Στο επίκεντρο της σύγκρουσης με το Βατικανό βρίσκεται η απόρριψη βασικών αλλαγών που προέκυψαν από τη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού, τη μεγάλη εκκλησιαστική σύνοδο που πραγματοποιήθηκε από το 1962 έως το 1965. Μεταξύ αυτών ήταν και η δυνατότητα τέλεσης της λειτουργίας στις τοπικές γλώσσες, αντί αποκλειστικά στα λατινικά, όπως συνέβαινε μέχρι τότε.

Οι χειροτονίες συνιστούν την πρώτη μεγάλη κρίση για τον πάπα Λέοντα, ο οποίος εξελέγη τον Μάιο του περασμένου έτους και είναι ο πρώτος Βορειοαμερικανός πάπας. Από την αρχή της θητείας του έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενότητα της Εκκλησίας, προσπαθώντας ιδιαίτερα να γεφυρώσει τις αποστάσεις με τους παραδοσιακούς κύκλους, οι οποίες είχαν μεγαλώσει κατά την παποσύνη του προκατόχου του, Φραγκίσκου.

Με πληροφορίες από Guardian