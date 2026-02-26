Shia LaBeouf: Υποχρεωτική απεξάρτηση και εγγύηση 100.000 δολαρίων για την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη

Ο Shia LaBeouf διατάχθηκε από δικαστήριο της Νέας Ορλεάνης να ενταχθεί σε πρόγραμμα θεραπείας για κατάχρηση ουσιών, να υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για ναρκωτικά και αλκοόλ και να καταβάλει εγγύηση 100.000 δολαρίων, ως όρους για την αποφυλάκισή του.

Ο 39χρονος ηθοποιός συνελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου, κατηγορούμενος για δύο πλημμεληματικές επιθέσεις σε μπαρ της πόλης, όπου φέρεται να γρονθοκόπησε δύο άνδρες και να τους απηύθυνε ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς.

Αρχικά είχε αφεθεί ελεύθερος χωρίς καταβολή εγγύησης. Ωστόσο, η δικαστής Σιμόν Λεβίν επανεξέτασε την υπόθεση, επικαλούμενη τη «σοβαρότητα των καταγγελιών», και επέβαλε αυστηρότερους όρους. Ο LaBeouf υποχρεώθηκε επίσης να παραμείνει μακριά από τους φερόμενους ως παθόντες και από το μπαρ όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Shia LaBeouf: Τι ανέφερε η υποστήριξή του

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο ηθοποιός, που έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με τον αλκοολισμό, υποβλήθηκε σε τεστ ουσιών. Η υπεράσπισή του ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκε χρήση αλκοόλ ή παράνομων ουσιών, ωστόσο η δικαστής εξέφρασε ανησυχία για τη στάση του απέναντι στο ζήτημα της εξάρτησης.

Η αίτησή του να ταξιδέψει στη Ρώμη για θρησκευτικούς λόγους τον Μάρτιο απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο LaBeouf φέρεται να έγινε επιθετικός στο R Bar, σε μικρή απόσταση από τη French Quarter, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Mardi Gras. Αστυνομικοί αναφέρουν ότι επιτέθηκε αρχικά σε υπάλληλο του καταστήματος και στη συνέχεια σε δύο άνδρες, οι οποίοι δήλωσαν πως δεν επιδίωκαν σύγκρουση. Αυτόπτες μάρτυρες τον ακινητοποίησαν έως ότου έφτασαν οι αρχές.

Ο πρόεδρος του Pride Center της Νέας Ορλεάνης ζήτησε δημόσια συγγνώμη και ουσιαστικές ενέργειες στήριξης της LGBTQ+ κοινότητας.

Ο ηθοποιός αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 19 Μαρτίου.