Shia LaBeouf: «Νομίζω ότι έχω το "σύνδρομο του κοντού άνδρα"»

Ο Shia LaBeouf δήλωσε ότι πιστεύει πως πρέπει να αντιμετωπίσει το «σύνδρομο του κοντού άνδρα» (small man complex) που έχει, αντί να μπει ξανά σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ουσίες, μετά τη πρόσφατη σύλληψή του με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε τρεις άνδρες σε μπαρ στη Νέα Ορλεάνη, ενώ τους φώναζε ομοφοβικές ύβρεις.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο YouTube από το διαδικτυακό μέσο Channel 5, ο πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς «Transformers» παραδέχτηκε πως η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη και ότι «οι μεγαλόσωμοι γκέι τον φοβίζουν».

Παράλληλα, αφήνοντας να εννοηθεί ποια θα μπορούσε να είναι η υπερασπιστική του γραμμή στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι η βία ξέσπασε μόνο αφού – όπως λέει – τα θύματα τον άγγιξαν με τρόπο που τον έκανε να νιώσει άβολα.

«Η συμπεριφορά μου είναι απαράδεκτη. Πρέπει να το αντιμετωπίσω», είπε ο LaBeouf στη συνέντευξη. «Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναπάω σε κέντρο απεξάρτησης; Δεν το θέλω, φίλε».

«Πιστεύω ότι έχει περισσότερο να κάνει με τον θυμό και τον εγωισμό»

Συνέχισε λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Αν όντως πίστευα ότι βρίσκονται εκεί, θα πήγαινα. Δεν νομίζω ότι έχω αυτό το πρόβλημα».

Ο LaBeouf είπε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσει «ένα διαφορετικό πρόβλημα». «Νομίζω ότι έχω το σύνδρομο του κοντού άνδρα», δήλωσε στον δημοσιογράφο Andrew Callaghan του Channel 5.

Πρόσθεσε επίσης: «Θα το δουλέψω… Πιστεύω ότι έχει περισσότερο να κάνει με τον θυμό και τον εγωισμό παρά με το ποτό. Εκεί βρίσκομαι τώρα στο ταξίδι μου και προσπαθώ να το διαχειριστώ. Θα το βρω».

Οι δηλώσεις του 39χρονου ηθοποιού έρχονται μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία πλημμεληματικής επίθεσης στο μπαρ R Bar, στη συνοικία Marigny της Νέας Ορλεάνης, τα ξημερώματα της 17ης Φεβρουαρίου, ανήμερα της γιορτής Mardi Gras.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, του ζητήθηκε να αποχωρήσει περίπου στις 12:45 π.μ., αλλά φέρεται να γρονθοκόπησε δύο άνδρες και να κουτούλησε έναν τρίτο, ενώ τους αποκαλούσε με υβριστικούς και αντι-ομοφυλοφιλικούς χαρακτηρισμούς.

Σε προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία την Πέμπτη, η δικαστής Simone Levine όρισε εγγύηση 100.000 δολαρίων για να παραμείνει εκτός κράτησης και του επέβαλε να υποβληθεί σε ελέγχους για ναρκωτικά και αλκοόλ, καθώς και να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Η δικαστής τον υποχρέωσε επίσης να κάνει τεστ ναρκωτικών και αλκοόλ στο δικαστήριο. Χωρίς να αναφέρει τα ακριβή αποτελέσματα, δήλωσε ότι ανησυχεί επειδή ο LaBeouf «δεν παίρνει σοβαρά τον εθισμό του στο αλκοόλ».

Ο LaBeouf, ο οποίος σύμφωνα με τα αρχεία κατοικεί στη Νέα Ορλεάνη, απομακρύνθηκε τρέχοντας από τους δημοσιογράφους αφού πλήρωσε την εγγύηση και έφυγε από το δικαστήριο.

«Συγγνώμη, αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι»

Μέχρι την Παρασκευή, η αστυνομία είχε εκδώσει νέο ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία ότι είχε χτυπήσει και τρίτο άνδρα και τον είχε προσβάλει με ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς στο ίδιο μπαρ 10 ημέρες νωρίτερα. Ο LaBeouf παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές πριν από νέα ακροαματική διαδικασία το Σάββατο το απόγευμα.

Ο δικαστικός επίτροπος Jonathan Friedman όρισε ξεχωριστή εγγύηση 5.000 δολαρίων. Ο LaBeouf την κατέβαλε και αφέθηκε ξανά ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση.

Η συνέντευξη του LaBeouf στο Channel 5 δημοσιεύτηκε το πρωί του Σαββάτου, πριν εμφανιστεί ενώπιον του Friedman. Σε ένα σημείο ανέφερε την «παραδοσιακή καθολική» πίστη του και δήλωσε: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, οι μεγαλόσωμοι γκέι άνθρωποι με φοβίζουν».

Συνέχισε: «Στέκομαι μόνος μου και τρεις γκέι τύποι είναι δίπλα μου και μου αγγίζουν το πόδι, φοβάμαι. Συγγνώμη, αν αυτό είναι ομοφοβικό, τότε είμαι».

Με πληροφορίες από Guardian