Σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ: Το «αμετάβλητο» δόγμα κλονίζεται

Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, από τις πλέον ένθερμες υποστηρίκτριες του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο, άναψε φωτιές με ανάρτησή της υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. «Δεν θέλω να πληρώνω για μια γενοκτονία σε μια ξένη χώρα, ενάντια σε ξένο λαό, για έναν ξένο πόλεμο», έγραψε, αμφισβητώντας την παραδοσιακή στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ.

Από τότε που οι ΗΠΑ, κατόπιν παρότρυνσης του Ισραήλ, βομβάρδισαν το Ιράν τον Ιούνιο, ολοένα και περισσότεροι δεξιοί πολιτικοί και σχολιαστές της MAGA τάσης –μεταξύ τους οι Στιβ Μπάνον, Τάκερ Κάρλσον και Ματ Γκαετς– ακολουθούν την ίδια γραμμή. Κατηγορούν το Ισραήλ ότι παρασύρει την Ουάσινγκτον σε ξένες συγκρούσεις, απομυζά πόρους που θα έπρεπε να επενδυθούν στο εσωτερικό και δείχνει περιφρόνηση προς τα αμερικανικά συμφέροντα.

Η μέχρι πρότινος αδιαμφισβήτητη στήριξη του Ισραήλ από την Ουάσινγκτον αρχίζει να παρουσιάζει ρωγμές και στους Ρεπουμπλικανούς, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν ήδη στραφεί σε κριτική στάση. Δημοσκοπήσεις καταγράφουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα φιλοϊσραηλινής διάθεσης: το 43% των Αμερικανών χαρακτηρίζει πλέον τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα «γενοκτονία».

Το κλίμα αλλάζει και διεθνώς. Αυστραλία, Βρετανία, Καναδάς και Γαλλία ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την Ουάσινγκτον να αντιδρά έντονα. Ωστόσο, η στήριξη των συμμάχων της Αμερικής προς το Ισραήλ αποδυναμώνεται, αφήνοντας το Τελ Αβίβ ακόμη πιο εξαρτημένο από την Ουάσινγκτον.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η νεότερη γενιά Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών δείχνει να αποστασιοποιείται από το Ισραήλ. Οι προκριματικές εκλογές αναμένεται να εντείνουν τις πιέσεις σε υποψήφιους και από τα δύο κόμματα να πάρουν σαφείς θέσεις για το Μεσανατολικό, με τον παραδοσιακό φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό να θεωρείται πλέον πολιτικά κοστοβόρος.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει αμετακίνητος υπέρ του Ισραήλ, η εικόνα έχει αλλάξει. Αναλυτές εκτιμούν πως η «παλιά συναίνεση» γύρω από την αμερικανοϊσραηλινή σχέση έχει διαρραγεί ίσως μόνιμα. Αυτό σημαίνει ότι η μέχρι τώρα δεδομένη στρατηγική συμμαχία, που καθόριζε για δεκαετίες τη Μέση Ανατολή, κινδυνεύει πλέον να μπει σε φάση αναθεώρησης.

Με πληροφορίες από Economist