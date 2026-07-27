Shein: Ζημία ύψους 99 εκατ. δολαρίων καθώς τα μέτρα του Τραμπ πλήττουν τις πωλήσεις

Το Shein αναφέρει ότι κατέγραψε τριμηνιαίες ζημίες, καθώς οι πωλήσεις της επιβραδύνθηκαν μετά την κατάργηση της απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς για τα μικρά δέματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό συμβαίνει επίσης εν μέσω της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να επικρατεί σχετικά με τον πόλεμο δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο οποίος βρίσκεται προς το παρόν σε παύση.

Προβλήματα για το Shein μετά τα μέτρα του Τραμπ

Ο γίγαντας της γρήγορης μόδας, ο οποίος έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη αλλά ιδρύθηκε στην Κίνα, δήλωσε ότι κατέγραψε ζημίες ύψους 99 εκατ. δολαρίων κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, σε σύγκριση με καθαρά έσοδα 395 εκατ. δολαρίων το προηγούμενο έτος.

Η ανακοίνωση αποτελεί μέρος των προετοιμασιών της εταιρείας εν όψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, αν και η ανακοίνωση δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το μέγεθος, το χρονοδιάγραμμα ή την τιμολόγηση της προγραμματισμένης αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

«Σε απάντηση στους αυξημένους δασμούς και φόρους, εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τιμών μας στην αγορά των ΗΠΑ, προκειμένου να αντισταθμίσουμε ένα μέρος του αυξημένου κόστους», ανέφερε το Shein στην ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι ο πόλεμος στο Ιράν είχε επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση, είχε αυξήσει το κόστος και είχε προκαλέσει καθυστερήσεις στις παραδόσεις σε ορισμένες αγορές.

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου αντανακλούσαν επίσης εν μέρει μια λογιστική ζημία ύψους 328 εκατ. δολαρίων, η οποία οφείλεται σε λογιστική αλλαγή σχετικά με τις ειδικές μετοχές επενδυτών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να μετατραπούν σε κοινές μετοχές αργότερα, και η αξία τους μπορεί να μεταβληθεί πριν από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Από την ανακοίνωση προκύπτει ότι κατά τη χρονική περίοδο έως τα τέλη Μαρτίου 2026, το Shein είχε 281 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες —αύξηση άνω του 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος— οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο παραγγελίες.

Στις 10 Ιουλίου, η Επιτροπή Ρύθμισης Αξιών της Κίνας (CSRC) ενέκρινε την πώληση μετοχών του Shein στο Χονγκ Κονγκ, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.

Η εισαγωγή των μετοχών στο Χονγκ Κονγκ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.

Οι αρνητικές επιπτώσεις

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τον αντίκτυπο μιας εκτελεστικής εντολής που υπέγραψε ο Τραμπ για την κατάργηση μιας παγκόσμιας δασμολογικής απαλλαγής, την οποία χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί καταναλωτές προϊόντων χαμηλού κόστους.

Η εν λόγω εντολή, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 29 Αυγούστου 2025, επέκτεινε μια προηγούμενη προεδρική πράξη που στόχευε συγκεκριμένα φθηνά προϊόντα από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ώστε να καλύψει και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η λεγόμενη απαλλαγή «de minimis» επέτρεπε σε προϊόντα αξίας 800 δολαρίων ή λιγότερο να εισέρχονται στις ΗΠΑ χωρίς την καταβολή δασμών. Οι Αμερικανοί καταναλωτές βασίζονταν στην απαλλαγή αυτή για να αγοράζουν φθηνά προϊόντα από ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το Shein και το Temu.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι η παγκόσμια εξαίρεση χρησιμοποιούνταν για την «αποφυγή δασμών και τη διακίνηση θανατηφόρων συνθετικών οπιοειδών» προς τις ΗΠΑ.

«Η κατάργηση της αμερικανικής εξαίρεσης de minimis είχε αρνητικές επιπτώσεις στις πωλήσεις μας στις ΗΠΑ και στη συνολική αύξηση των καθαρών εσόδων μας», ανέφερε το Shein στην υποβολή του.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τέλος 3 ευρώ (2,56 λίρες· 3,42 δολάρια) στις εισαγωγές χαμηλής αξίας μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό αυτού που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε ως αθέμιτο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Με πληροφορίες από BBC