Shein: Στη Γαλλία τα πρώτα μόνιμα φυσικά καταστήματα του ασιατικού κολοσσού fast-fashion

Η Shein, ο κινεζικής καταγωγής γίγαντας του fast-fashion με έδρα στη Σιγκαπούρη, ανακοίνωσε ότι επιλέγει τη Γαλλία για να ανοίξει τα πρώτα της μόνιμα φυσικά καταστήματα παγκοσμίως.

Η αρχή θα γίνει στο Παρίσι, σε χώρο πολυκαταστήματος, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι πόλεις Ντιζόν, Ρενς, Γκρενόμπλ, Ανζέ και Λιμόζ. Τα σημεία θα λειτουργούν ως «shop-in-shop» μέσα σε καταστήματα των αλυσίδων BHV Marais και Galeries Lafayette, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Société des Grands Magasins (SGM). Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέσα σε υφιστάμενα πολυκαταστήματα, όπου η Shein θα διαθέτει τα προϊόντα της σαν αυτόνομο κατάστημα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η κίνηση αυτή θα δημιουργήσει περίπου 200 νέες θέσεις εργασίας στη Γαλλία, ενώ στόχος της είναι η «αναζωογόνηση των εμπορικών κέντρων και των πολυκαταστημάτων».

Γιατί η Shein διάλεξε τη Γαλλία

Σε δήλωσή της στο BBC, η εταιρεία ανέφερε ότι η «παγκόσμια επιρροή της γαλλικής μόδας» καθιστά τη χώρα «φυσική επιλογή» για να δοκιμαστεί η μετάβαση από τον αποκλειστικά ψηφιακό κόσμο στο φυσικό λιανεμπόριο.

Η Shein είχε στο παρελθόν πραγματοποιήσει προσωρινά pop-up stores σε πόλεις όπως η Μαδρίτη και το Παρίσι, όμως δεν είχε ανοίξει ποτέ μόνιμο φυσικό κατάστημα.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την ψήφιση νομοσχεδίου στη γαλλική Γερουσία (Ιούνιος 2025), με στόχο τη ρύθμιση της fast-fashion βιομηχανίας, θεσπίζοντας κυρώσεις και απαγορεύοντας τις διαφημίσεις εταιρειών όπως η Shein και η Temu.

Παράλληλα, η Shein εξακολουθεί να δέχεται κριτική για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ταχύρρυθμης παραγωγής ρούχων και τις συνθήκες εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού της. Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2024 από την ελβετική ΜΚΟ Public Eye κατέγραψε ότι εργαζόμενοι σε ορισμένους προμηθευτές δούλευαν έως και 75 ώρες την εβδομάδα, παρά τις δεσμεύσεις της εταιρείας για βελτίωση των συνθηκών.

Η Shein ιδρύθηκε το 2008 στην Κίνα και έχει πλέον έδρα τη Σιγκαπούρη. Δραστηριοποιείται κυρίως μέσω διαδικτύου, εξυπηρετώντας παραγγελίες σε περισσότερες από 150 χώρες. Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται στην ταχύτατη παραγωγή χαμηλού κόστους ρούχων, ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της μόδας.

Με πληροφορίες από BBC