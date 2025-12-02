Shein και Temu ερευνώνται για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων και καταναγκαστική εργασία

Shein και Temu δέχονται αυξανόμενη πίεση στις ΗΠΑ, μετά την παρέμβαση δύο υψηλόβαθμων πολιτικών που ζητούν οι δύο εταιρείες να ερευνηθούν έπειτα από καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία και κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων (IP).

Στο Τέξας, ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας, Κεν Πάξτον, ξεκίνησε έρευνα σχετικά με καταγγελίες για καταναγκαστική εργασία και χρήση μη ασφαλών υλικών από τη Shein.

Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο γερουσιαστής Τομ Κότον κάλεσε για έρευνα σχετικά με πιθανή κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και από τη Shein και από την Temu, τις οποίες χαρακτήρισε «πλατφόρμες της Κομμουνιστικής Κίνας».

Η Shein δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες για τις επιχειρηματικές της πρακτικές ενώ η Temu δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Η Shein ανέφερε σε δήλωσή της πως θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα. Η εταιρεία έχει έδρα στη Σιγκαπούρη, αλλά τα περισσότερα προϊόντα που πωλούνται στην πλατφόρμα της παράγονται στην Κίνα, όπου ιδρύθηκε.

Σε επιστολή που απέστειλε τη Δευτέρα στην Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, ο Κότον - ανώτερος Ρεπουμπλικανός από το Αρκάνσας - ανέφερε ότι εκατομμύρια δέματα από την Κίνα βρίσκονται τώρα σε αποθήκες των ΗΠΑ, μετά την αλλαγή των κανόνων της Ουάσιγκτον σχετικά με τις αποστολές χαμηλού κόστους τον Αύγουστο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήργησε τον μακροχρόνιο κανόνα de minimis, μια παγκόσμια εξαίρεση από τους δασμούς που χρησιμοποιείται ευρέως από τους αγοραστές προϊόντων χαμηλού κόστους.

Η αλλαγή αυτή επέβαλε τελωνειακούς δασμούς και αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους στις αποστολές.

Οι νέοι κανονισμοί δίνουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας μια «χρυσή ευκαιρία» να δράσει, δήλωσε ο Κότον, βασικός σύμμαχος του Τραμπ.

Σχεδιαστές και μικρές αμερικανικές μάρκες έχουν κατηγορήσει τη Shein ότι αντιγράφει συστηματικά τις πρωτότυπες δημιουργίες τους, συχνά λίγες μόνο ημέρες μετά την κυκλοφορία τους, και τις πωλεί σε πολύ χαμηλότερη τιμή, επεσήμανε ο Κότον.

Ο ίδιος κατηγόρησε επίσης την Temu ότι διαθέτει «εξελιγμένα και παραπλανητικά πλαστά προϊόντα» στην πλατφόρμα της, η οποία έχει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες. Ο Κότον επικαλέστηκε μια αμερικανική έρευνα που διαπίστωσε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των προϊόντων που αγόρασαν οι ερευνητές της στο Shein και το Temu ήταν πιθανώς απομιμήσεις.

Παράλληλα, ο Πάξτον από το Τέξας δήλωσε ότι πολλές αναφορές έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση καταναγκαστικής εργασίας από τη Shein, καθώς και αξιώσεις για χρήση μη ασφαλών υλικών και παραπλανητικό μάρκετινγκ.

Ο Ρεπουμπλικανός εισαγγελέας δήλωσε ότι η έρευνα θα αξιολογήσει εάν οι πρακτικές της Shein παραβιάζουν τους νόμους του Τέξας μέσω χρήσης επικίνδυνων υλικών ή παραπλάνησης των καταναλωτών σχετικά με την ηθική προέλευση των προϊόντων. Η έρευνα θα εξετάσει επίσης τις πρακτικές συλλογής δεδομένων της εταιρείας, πρόσθεσε.

«Δεν θα επιτρέψω σε φθηνά, επικίνδυνα, εισαγόμενα προϊόντα να πλημμυρίσουν την Αμερική και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία μας», δήλωσε ο Πάξτον στο διαδίκτυο.

Η Shein αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει την πώληση sex dolls που μοιάζουν με παιδιά και όπλων, αφού οι γαλλικές αρχές εντόπισαν τέτοια προϊόντα τον Νοέμβριο.

Η Temu ερευνάται επίσης στη Γαλλία για διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου προσβάσιμου σε ανηλίκους.

Με πληροφορίες από BBC