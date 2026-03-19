Shein: Γλίτωσε το μπλόκο στη Γαλλία μετά την απόσυρση παράνομων προϊόντων

Η γαλλική Δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης για αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας Shein, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει πλέον λόγος παρέμβασης, μετά την απόσυρση των παράνομων προϊόντων.

Το Εφετείο του Παρισιού επιβεβαίωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, επισημαίνοντας ότι «η ζημία που είχε δικαιολογήσει την παρέμβαση του κράτους δεν υφίσταται πλέον».

Η αρχική υπόθεση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025, όταν εντοπίστηκαν στο marketplace της Shein, όπου δραστηριοποιούνται τρίτοι πωλητές, «παράνομα προϊόντα», μεταξύ των οποίων κούκλες με εμφάνιση ανηλίκων, όπλα κατηγορίας Α και απαγορευμένα φάρμακα.

Shein: Η στάση της γαλλικής κυβέρνησης

Η Shein, που ιδρύθηκε στην Κίνα και πλέον εδρεύει στη Σιγκαπούρη, εκτός από τα δικά του προϊόντα fast fashion φιλοξενεί και πωλητές τρίτων στη διαδικτυακή του πλατφόρμα.

Μετά τις αποκαλύψεις, η εταιρεία προχώρησε σε προσωρινό «πάγωμα» του marketplace στη Γαλλία, ώστε να πραγματοποιήσει πλήρη έλεγχο και να διορθώσει τα κενά ασφαλείας, πριν την επαναλειτουργήσει σταδιακά στις αρχές του 2026.

Παρά τις ενέργειες της εταιρείας, η γαλλική κυβέρνηση έκρινε τα μέτρα ανεπαρκή και ζήτησε την πλήρη αναστολή λειτουργίας του site, μέχρι να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης.

Ωστόσο, το δικαστήριο είχε ήδη απορρίψει το αίτημα τον Δεκέμβριο, χαρακτηρίζοντάς το «δυσανάλογο», δεδομένης της εθελοντικής απόσυρσης των επίμαχων προϊόντων. Παράλληλα, είχε επιβάλει περιορισμούς, όπως η απαγόρευση επαναφοράς πορνογραφικού περιεχομένου χωρίς αποτελεσματικό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας.

Η κυβέρνηση άσκησε έφεση, θεωρώντας ότι οι συστημικοί κίνδυνοι της πλατφόρμας απαιτούν αυστηρότερη αντιμετώπιση.

Η τελική απόφαση για τη λειτουργία της Shein στη Γαλλία

Στην εκδίκαση της έφεσης, το αίτημα περιορίστηκε στην αναστολή μόνο του marketplace και όχι ολόκληρου του site.

Ωστόσο, το Εφετείο έκρινε ότι δεν υπάρχει ούτε «τρέχουσα ζημία» ούτε «βέβαιη μελλοντική ζημία», απορρίπτοντας εκ νέου την παρέμβαση.

Η απόφαση αφήνει σε λειτουργία την πλατφόρμα του Shein στη Γαλλία, παρά τις ανησυχίες για τον έλεγχο των προϊόντων τρίτων πωλητών, και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εποπτείας των μεγάλων ψηφιακών marketplaces στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από Le Monde