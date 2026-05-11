Το SheerLuxe έφτιαξε AI influencers και οι αναγνώστριες δεν το συγχώρεσαν

Το SheerLuxe, μια από τις πιο γνωστές βρετανικές ψηφιακές πλατφόρμες για μόδα, ομορφιά και lifestyle, πίστεψε ότι βρήκε τον επόμενο δρόμο για το περιεχόμενο. Το κοινό του, όμως, είδε κάτι πολύ διαφορετικό: τέσσερις καλοσχεδιασμένες γυναίκες που δεν υπάρχουν.

Η πλατφόρμα παρουσίασε στο Instagram τέσσερις AI influencers, ψηφιακές περσόνες φτιαγμένες για να δίνουν συμβουλές ομορφιάς, styling και αγορών. Η Gigi είναι η beauty obsessive, η Eden η corporate φιγούρα, η Reem η εξωστρεφής και η Brooke εκείνη που κινείται γύρω από το effortless fashion. Μόνο που η υποδοχή δεν ήταν ακριβώς ενθουσιώδης.

Η Reem, μία από τις AI influencers που παρουσίασε το SheerLuxe, μαζί με την αρχισυντάκτρια της πλατφόρμας Charlotte Collins.

Σύμφωνα με τους Times, οι ακόλουθοι του SheerLuxe αντέδρασαν έντονα, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι δημιουργεί ακόμη πιο άπιαστα πρότυπα ομορφιάς σε έναν χώρο που ήδη πιέζει τις γυναίκες να συγκρίνονται με εικόνες. Μία αναγνώστρια έγραψε ότι δεν θέλει το μέλλον της κόρης της να είναι μια ομάδα από AI avatars που της λένε τι θεωρείται ομορφιά. Άλλη σχολίασε το προφανές: πώς μπορεί ένα ψηφιακό πρόσωπο να προτείνει skincare και make-up που δεν μπορεί να δοκιμάσει πραγματικά;

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, αλλά γίνεται όλο και πιο ορατό. Οι AI influencers, όπως η Lil Miquela, υπάρχουν εδώ και χρόνια στα social media και έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια followers. Για τα brands, είναι ελκυστικές: δεν κουράζονται, δεν διαπραγματεύονται όπως οι άνθρωποι, δεν γερνούν, δεν έχουν άβολες μέρες, δεν ζητούν χώρο για την πραγματική τους εμπειρία. Για το κοινό, όμως, αυτή ακριβώς είναι η ανησυχία.

Η Eden, μία από τις τέσσερις ψηφιακές περσόνες που παρουσίασε το SheerLuxe για συμβουλές μόδας, ομορφιάς και lifestyle.

Ο Brett Staniland, μοντέλο, fashion activist και πρώην διαγωνιζόμενος του Love Island, επέκρινε δημόσια την κίνηση, λέγοντας ότι δείχνει πως το SheerLuxe δεν άκουσε το αναγνωστικό του κοινό. Ο ίδιος σημείωσε ότι τα μοντέλα ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που άρχισαν να αντικαθίστανται από την τεχνητή νοημοσύνη στη μόδα και προειδοποίησε ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί σύντομα και με τους influencers.

Η υπόθεση είναι ακόμη πιο ευαίσθητη επειδή το SheerLuxe είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο αντιδράσεων πριν από δύο χρόνια, όταν είχε δημιουργήσει AI fashion editor και τελικά την απέσυρε μετά τη κατακραυγή. Αυτή τη φορά, η πλατφόρμα επέστρεψε με τέσσερις πιο ολοκληρωμένες ψηφιακές περσόνες, αλλά η αντίδραση δείχνει ότι το κοινό δεν είναι πιο πρόθυμο να δεχτεί την αντικατάσταση της ανθρώπινης παρουσίας από άψογα σχεδιασμένα avatars.

Η Sara McCorquodale, ιδρύτρια της πλατφόρμας influencer intelligence CORQ, είπε στους Times ότι η αντίδραση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα δυσπιστίας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργική βιομηχανία. Κατά τη γνώμη της, το κοινό αντιδρά όταν δεν καταλαβαίνει γιατί ένα brand χρησιμοποιεί AI, όταν υπάρχει η αίσθηση ότι η δημιουργική δουλειά ανθρώπων έχει χρησιμοποιηθεί για να εκπαιδεύσει την τεχνολογία και όταν τα avatars γίνονται τόσο ρεαλιστικά ώστε προκαλούν αμηχανία.

Το SheerLuxe ανήκει από τον Ιανουάριο στον εκδοτικό όμιλο Future, μετά από συμφωνία ύψους 40 εκατ. λιρών. Η ιδρύτρια της πλατφόρμας, Georgie Coleridge Cole, απάντησε στον Staniland ότι το SheerLuxe Lab έχει δημιουργήσει τρεις νέες ανθρώπινες θέσεις εργασίας για τον πειραματισμό με τη νέα τεχνολογία και ότι χωρίς αυτό το project οι θέσεις αυτές δεν θα υπήρχαν. Η αρχισυντάκτρια Charlotte Collins απάντησε επίσης δημόσια, υπερασπιζόμενη τη δουλειά της ομάδας.

Το επιχείρημα, όμως, δεν έπεισε όλους. Η Becky Owen, από το creator marketing agency Billion Dollar Boy, χαρακτήρισε την αντίδραση στο SheerLuxe ένα σημαντικό reality check για τη βιομηχανία. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας, η προτίμηση των καταναλωτών για AI creator content έχει πέσει από 60% το 2023 σε 26% σήμερα. Το κοινό, είπε, δεν απορρίπτει συνολικά την τεχνητή νοημοσύνη. Απορρίπτει την αίσθηση ότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα, οι ανθρώπινες δουλειές και η ανθρώπινη εμπειρία αντικαθίστανται από αυτοματοποίηση.

Η Reem, μία από τις ψηφιακές influencers του SheerLuxe, σε εικόνα που δημιουργήθηκε για το νέο πείραμα της πλατφόρμας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αναγνώστριες του SheerLuxe δεν αντέδρασαν απλώς επειδή είδαν ψηφιακές γυναίκες να προτείνουν ρούχα και κρέμες. Αντέδρασαν επειδή είδαν ένα μέσο που χτίστηκε πάνω στη σχέση εμπιστοσύνης με πραγματικές γυναίκες να δοκιμάζει αν αυτή η σχέση μπορεί να αντικατασταθεί από τέλεια πρόσωπα, τέλεια σώματα και τέλειες βιογραφίες που δεν έχουν ζήσει τίποτα.

Η μόδα πάντα έπαιζε με την εικόνα. Η διαφορά τώρα είναι ότι η εικόνα μπορεί να μην έχει καν σώμα πίσω της.

Με στοιχεία από The Times.