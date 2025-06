Σχεδόν οι μισοί θεατές gay ανδρικού πορνό είναι γυναίκες, σύμφωνα με το Pornhub

Σχεδόν οι μισοί από όσους παρακολουθούν gay ανδρικό πορνό στο Pornhub είναι γυναίκες, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε η πλατφόρμα στο πλαίσιο του μήνα Pride. Συγκεκριμένα, το 47% των επισκεπτών που επέλεξαν αντίστοιχο περιεχόμενο το 2024 ήταν γυναικείου φύλου.

Δεν πρόκειται για ένα νέο φαινόμενο. Ήδη από το 2014, η Pornhub είχε αποκαλύψει την ιδιαίτερη απήχηση που έχει το gay ανδρικό πορνό στο γυναικείο κοινό. Την επόμενη χρονιά, η συγκεκριμένη κατηγορία ήταν σταθερά η δεύτερη πιο δημοφιλής ανάμεσα στις γυναίκες που επισκέπτονταν τον ιστότοπο.

Γιατί οι γυναίκες προτιμούν gay πορνό

Το φαινόμενο έχει μελετηθεί και από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το 2018, η ερευνήτρια Lucy Neville δημοσίευσε το βιβλίο της Girls Who Like Boys Who Like Boys, βασισμένο σε έρευνα με περισσότερες από 500 γυναίκες. Όπως αναφέρει, πολλές από αυτές απολαμβάνουν το gay πορνό επειδή «τους αρέσει να βλέπουν γυμνούς άνδρες», χωρίς την παρουσία γυναικείων σωμάτων.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το ανδρικό gay πορνό ανατρέπει τη «ματιά του άνδρα» (male gaze), που κυριαρχεί στο ετεροφυλόφιλο πορνό, το οποίο κατά κύριο λόγο απευθύνεται στις φαντασιώσεις των στρέιτ ανδρών, παραβλέποντας τις γυναίκες θεατές που έλκονται από ανδρικά σώματα.

Επιπλέον, για πολλές γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικής βίας, το gay πορνό είναι «από τις ελάχιστες μορφές σεξουαλικού περιεχομένου που μπορούν να απολαύσουν χωρίς να ενεργοποιηθούν τραυματικά βιώματα». Όπως εξηγεί η Neville, η απουσία γυναικών ηθοποιών τούς επιτρέπει να μην ανησυχούν για την πιθανή εκμετάλλευση, τον πόνο ή τη συναίνεση των γυναικείων σωμάτων που απεικονίζονται.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση Pride Insights της Pornhub, οι νεαροί θεατές ηλικίας 18 έως 24 ετών είναι οι πιο πιθανοί να παρακολουθήσουν gay πορνό (27%), ενώ οι λιγότερο πιθανοί είναι οι άνω των 65 ετών, με μόλις 11%.

Το Pornhub δίνει στη δημοσιότητα τέτοια στοιχεία κάθε χρόνο με αφορμή τον μήνα Pride, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τις προτιμήσεις και τις τάσεις της ΛΟΑΤΚ+ κοινότητας αλλά και των ευρύτερων ομάδων του κοινού που επιλέγουν queer περιεχόμενο.

Τα ευρήματα φανερώνουν ότι το gay πορνό αποτελεί μια κατηγορία που ξεπερνά τα σύνορα της σεξουαλικής ταυτότητας και λειτουργεί για πολλούς θεατές –ανεξαρτήτως φύλου ή προσανατολισμού– ως μια εναλλακτική μορφή ερωτικής φαντασίωσης, απαλλαγμένη από στερεότυπα και ηθικές ενοχές.

Με πληροφορίες από Pink News