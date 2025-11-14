Σχεδόν οι μισοί ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες θα «εξαφανιστούν» στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν

Η νέα έκθεση της GLAAD αποκάλυψε ότι, παρότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες αυξήθηκαν την περασμένη σεζόν στις αμερικανικές σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης και των streaming πλατφορμών, πλέον το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο.

Η GLAAD είναι μία από τις πιο γνωστές οργανώσεις στις ΗΠΑ που ασχολούνται με την εκπροσώπηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, η οποία κατέγραψε τους μόνιμους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες που εμφανίστηκαν στη σεζόν 2024-25, οι queer χαρακτήρες αυξήθηκαν κατά 4%, φτάνοντας συνολικά τους 489.

Ωστόσο, η έκθεση «Where We Are On TV» διαπίστωσε ότι το 41% αυτών των χαρακτήρων δεν θα επιστρέψουν λόγω ακύρωσης ή ολοκλήρωσης της εκάστοτε σειράς, περιορισμένου αριθμού επεισοδίων ή επειδή ο χαρακτήρας πεθαίνει ή αποχωρεί από την πλοκή.

Αν και η φετινή μελέτη δείχνει αύξηση μετά από δύο χρόνια πτώσης, ο αριθμός παραμένει πολύ χαμηλότερος από το ρεκόρ των 637 ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρων στη σεζόν 2021-22.

«Υπάρχει σαφής ανησυχία ότι δεν θα υπάρξει ανάκαμψη την επόμενη χρονιά, με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής», δήλωσε στο TheWrap, η Megan Townsend από τη GLAAD. «Δεν έχουμε δει πολλές ανακοινώσεις για νέες ή σειρές που επιστρέφουν μέσα στη χρονική περίοδο της έρευνας που θα αντιστάθμιζαν αυτές τις απώλειες».

Οι τρανς χαρακτήρες μπορεί να βρίσκονται σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς το δικαίωμά τους στην ύπαρξη έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ.

Η GLAAD κατέγραψε 33 τρανς χαρακτήρες φέτος, όμως μόλις οι τέσσερις εμφανίζονται σε σειρές που έχουν επίσημα ανανεωθεί. Παρότι ο αριθμός τους αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το 61% δεν θα επιστρέψει λόγω ακύρωσης ή ολοκλήρωσης της σειράς.

Τα queer άτομα άλλων εθνοτήτων αποτέλεσαν το 51% των ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρων στην οθόνη — μια μικρή αύξηση — όμως υπήρξαν πισωγυρίσματα για συγκεκριμένες ομάδες: αυτόχθονες, άτομα Μέσης Ανατολής/Βόρειας Αφρικής και μαύρους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες, που μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι.

«Σχεδόν το ένα τρίτο των μη ΛΟΑΤΚΙ+ Αμερικανών λέει ότι τα inclusive μέσα ενημέρωσης έχουν αλλάξει την αντίληψή τους για την κοινότητά μας», δήλωσε η Σάρα Κέιτ Έλις, πρόεδρος και CEO της GLAAD.

«Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, με το μίσος να διακινείται ανεξέλεγκτα από πολιτικούς και τα media, παρότι η πλειοψηφία της χώρας στηρίζει ξεκάθαρα την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Με τόσες πολλές, διαφορετικές και σημαντικές σειρές να ακυρώνονται με ανησυχητικό ρυθμό, είναι απαραίτητο οι πλατφόρμες και τα δίκτυα να μην κάνουν πίσω».

Στις οκτώ μεγάλες streaming υπηρεσίες, η GLAAD κατέγραψε 372 ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες, περισσότερο από την προηγούμενη μελέτη. Στην ελεύθερη τηλεόραση, μόνο το 9,3% των πρωταγωνιστών ήταν ΛΟΑΤΚΙ+. Στην prime-time καλωδιακή τηλεόραση υπήρχαν 64 ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες, 13 λιγότεροι από πέρυσι, με πάνω από τους μισούς να προέρχονται αποκλειστικά από το FX και το HBO. Η queer εκπροσώπηση στην τηλεόραση συνεχίζει να μειώνεται.

Σειρές όπως τα «What We Do in the Shadows», «English Teacher» και «Grotesquerie» έκαναν το FX το δεύτερο πιο inclusive δίκτυο με 17 ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες. Το HBO βρέθηκε στην κορυφή με 18 χαρακτήρες σε σειρές όπως «The Last of Us», «House of the Dragon» και «Somebody Somewhere».

Ένα σημείο ανησυχίας για τη GLAAD ήταν η σχεδόν ανύπαρκτη εκπροσώπηση ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρων που ζουν με HIV: καταγράφηκε μόνο ένας. Σχετικές έρευνες του οργανισμού έχουν δείξει πως η τηλεοπτική εκπροσώπηση ενημερώνει το κοινό για τις κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις της ασθένειας — με τη Gen Z μάλιστα να εμφανίζεται λιγότερο ενημερωμένη σε σχέση με άλλες γενιές.

Η Townsend σημείωσε ότι η Gen Z αποτελεί κρίσιμο δημογραφικό που οδηγεί τη ζήτηση για inclusive περιεχόμενο, με 23% των νέων στις ΗΠΑ να δηλώνουν ΛΟΑΤΚΙ+.

«Περισσότεροι από 84 εκατομμύρια Αμερικανοί ενήλικες λένε ότι είναι πιο πιθανό να δουν μια σειρά όταν περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρα», είπε η Townsend.

«Η αγοραστική δύναμη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ εκτιμάται στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια και αυξάνεται, με το 23% των ενηλίκων της Gen Z να δηλώνουν ΛΟΑΤΚΙ+ - ένα ποσοστό που συνεχώς ανεβαίνει και που εμφανίζεται σε αντίστοιχα επίπεδα σε όλο τον κόσμο. Αυτό το κοινό παρακολουθεί σταθερά κάθε χρόνο και στηρίζει τις αγαπημένες του σειρές με merchandise, εμπειρίες, social media και πολλά ακόμη», κατέληξε η Townsend.