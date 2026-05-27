Σχεδόν μισό εκατομμύριο Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με νέα εκτίμηση της επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ.

Η Αν Κιστ-Μπάτλερ, επικεφαλής της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληροφοριών, δήλωσε στην πρώτη της ομιλία στο πλαίσιο των νέων της καθηκόντων ότι οι ρωσικές δυνάμεις «υποχωρούν στο πεδίο της μάχης» εντός της Ουκρανίας για πρώτη φορά από τα τέλη του 2022.

Στη συνέχεια, παρουσίασε μια νέα εκτίμηση για τον αριθμό των ρωσικών απωλειών, η οποία ήταν υψηλότερη από την πρόσφατη εκτίμηση των 352.000, που υπολογίστηκε από τα εξόριστα μέσα ενημέρωσης Meduza και Mediazona, τα οποία εξήγαγαν το συνολικό τους αποτέλεσμα από επίσημα αρχεία κληρονομικών υποθέσεων.

Η Κιστ-Μπάτλερ δήλωσε ότι υπάρχουν «νέες πληροφορίες που δείχνουν ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης». Δεν δόθηκε ακριβής αριθμός, αν και η εκτίμηση θεωρείται ότι είναι κοντά σε αυτό το σύνολο.

Οι θάνατοι στη Ρωσία

Η Ουκρανία προσπαθεί να αυξήσει τον αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώνει ή τραυματίζει σοβαρά πάνω από την ικανότητα της Μόσχας να στρατολογεί νέους στρατιώτες, σε μια προσπάθεια να σταματήσει τις αργές απώλειες εδάφους στην ανατολική πλευρά της χώρας που διαρκούν πάνω από τρία χρόνια.

Οι δυτικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι ρωσικές απώλειες, νεκροί και τραυματίες, ανέρχονταν σε περίπου 30.000 τον μήνα τον Απρίλιο. Αυτόν τον μήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι, από αυτούς, 15.000 έως 20.000 σκοτώνονταν κάθε μήνα.

Τα υψηλά ποσοστά απωλειών αντανακλούν τις συνεχείς προσπάθειες της Ρωσίας να καταλάβει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, όπως απαίτησε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Είναι δύσκολο να ληφθούν ακριβή στοιχεία για τις στρατολογήσεις, αλλά ο οικονομολόγος Γιάνις Κλούγκε εκτίμησε ότι η Ρωσία στρατολογούσε περίπου 800 έως 1.000 άτομα την ημέρα, δηλαδή μεταξύ 25.000 και 31.000 τον μήνα.

Η Κιστ-Μπάτλερ δήλωσε στο ακροατήριο στο Μπλέτσλι Παρκ ότι η GCHQ «εργάζεται ακατάπαυστα» για να αποδυναμώσει και να μειώσει τη ρωσική απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, προειδοποιώντας, όπως είχε προαναγγείλει την προηγούμενη μέρα, ότι η Ρωσία στοχεύει αμείλικτα τις υποδομές και τη δημοκρατία της Βρετανίας.

«Ένας τομέας στον οποίο εστιάζουμε ιδιαίτερα είναι η προστασία των δεδομένων και της ενέργειας που ρέουν μέσω των κρίσιμων καλωδίων και αγωγών εντός και γύρω από τα βρετανικά ύδατα – το κάνουμε αυτό αποκαλύπτοντας τις προθέσεις, τα κίνητρα και τις υποβρύχιες δυνατότητες της Ρωσίας», δήλωσε η Κιστ-Μπάτλερ.

Οι απειλές

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφη είχαν παρακολουθήσει ρωσικά υποβρύχια που προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν υποβρύχιες υποδομές στον Βόρειο Ατλαντικό, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που διήρκεσε έναν μήνα.

Η Κιστ-Μπάτλερ δήλωσε ότι «κανένα έθνος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές μόνο του» και στη συνέχεια υπερασπίστηκε τη 80ετή σχέση ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, σε μια εποχή που η διατλαντική συμμαχία βρίσκεται υπό έντονη πολιτική πίεση.

Ήταν, όπως είπε, «μια ισχυρή και σταθερή συνεργασία που παραμένει θεμελιώδης για την ασφάλεια και των δύο χωρών μας» και η «ισχυρότερη συμμαχία πληροφοριών στον κόσμο», ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμαχία Five Eyes με την προσθήκη της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της άνοιξης, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά του προς τον Κιρ Στάρμερ επειδή δεν ήταν πρόθυμος να συμμετάσχει στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η στενή συνεργασία μεταξύ της GCHQ και της αντίστοιχης αμερικανικής υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), συνεχίζεται. Οι υπηρεσίες συνεργάζονται για την ανάπτυξη αλγορίθμων ασφαλείας ικανών να αντέξουν επιθέσεις από κβαντικούς υπολογιστές με υψηλές ταχύτητες, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία σε λίγα χρόνια.

«Οι κβαντικοί υπολογιστές θα είναι σε θέση να ολοκληρώνουν, σε λίγα δευτερόλεπτα, εργασίες που σήμερα απαιτούν χρόνια», δήλωσε η Κιστ-Μπάτλερ. «Αυτό περιλαμβάνει την παραβίαση των κωδικών και της κρυπτογράφησης που προστατεύουν τα μυστικά μας σήμερα. Επομένως, πρέπει να προστατεύσουμε τα πιο κρίσιμα συστήματά μας από μελλοντικές κβαντικές επιθέσεις».

Με πληροφορίες από Guardian