Σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ψηφίζει πλέον την άκρα δεξιά, δείχνει νέα έρευνα

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ψηφίζει πλέον κόμματα της ακροδεξιάς, σύμφωνα με νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη εκλογική επιρροή του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από περισσότερους από 150 πολιτικούς επιστήμονες σε 31 χώρες στο πλαίσιο του προγράμματος PopuList και δείχνει ότι τα ακροδεξιά κόμματα συγκεντρώνουν πλέον πάνω από το 23% των ψήφων στις πιο πρόσφατες εθνικές εκλογές κάθε χώρας. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου 10% πριν από μία δεκαετία και μόλις 5% το 1995.

Οι ερευνητές διαπιστώνουν επίσης ότι σχεδόν το 30% των Ευρωπαίων ψηφίζει σήμερα κόμματα που χαρακτηρίζονται αντισυστημικά ή λαϊκιστικά, ποσοστό που επίσης αποτελεί ιστορικό υψηλό.

«Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα PopuList το 2018, το βασικό συμπέρασμα ήταν ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ψήφιζε λαϊκιστικά κόμματα, κυρίως της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, Ματάις Ρόντουιν του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. «Σήμερα, ένας στους τέσσερις ψηφίζει κόμμα της άκρας δεξιάς. Πρόκειται για μια σημαντική μεταβολή».

Οι μεγάλες εκλογικές νίκες σε Γαλλία, Γερμανία και Αυστρία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η άνοδος επιταχύνθηκε ιδιαίτερα την περίοδο 2023-2025, όταν ακροδεξιά κόμματα κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις σε αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Αυστρία, το Κόμμα της Ελευθερίας (FPÖ) αύξησε το ποσοστό του από 16% σε 29%, ενώ στη Γαλλία ο Εθνικός Συναγερμός (RN) εκτοξεύθηκε από το 19% στο 37%, αναδεικνυόμενος στη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Στην Πορτογαλία, το Chega ενισχύθηκε από 7% σε 18%.

Στη Γερμανία, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διπλασίασε σχεδόν τη δύναμή της στις εκλογές του 2025, ανεβαίνοντας από το 10% στο 21% και καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά τη θέση της δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης της χώρας. Στη Βρετανία, το Reform UK αύξησε το ποσοστό του από 2% το 2019, όταν συμμετείχε ως Brexit Party, στο 14% το 2024.

Η Άλις Βάιντελ, ηγέτιδα του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία / Φωτ: EPA, αρχείου

Η αυξημένη εκλογική επιρροή αποτυπώνεται και σε επίπεδο διακυβέρνησης. Σύμφωνα με την έρευνα, ακροδεξιά λαϊκιστικά κόμματα συμμετέχουν σήμερα σε κυβερνήσεις συνασπισμού στην Κροατία, την Τσεχία, την Ιταλία και τη Φινλανδία, ενώ στη Σουηδία στηρίζουν κοινοβουλευτικά τη συντηρητική κυβέρνηση μειοψηφίας.

Παράλληλα, κόμματα αυτού του χώρου προηγούνται ή διεκδικούν την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πώς εξηγούν οι ερευνητές τη συνεχιζόμενη άνοδο

Οι συντάκτες της έρευνας επισημαίνουν ότι η άνοδος αυτή δεν αποτελεί πρόσκαιρο φαινόμενο αλλά μια τάση που εξελίσσεται σταθερά εδώ και δεκαετίες.

Όπως σημειώνει ο Ρόντουιν, οι απόψεις των ψηφοφόρων σε ζητήματα που παραδοσιακά βρίσκονται στον πυρήνα της ατζέντας της άκρας δεξιάς, όπως η μετανάστευση, δεν έχουν μεταβληθεί θεαματικά με την πάροδο του χρόνου. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι η βαρύτητα που αποκτούν τα ζητήματα αυτά στην τελική εκλογική επιλογή των πολιτών.

Φωτ.: : Matthijs Rooduijn, University of Amsterdam. Note: weighted by population size

Παράλληλα, οι ερευνητές κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κανονικοποίησης» των ακροδεξιών κομμάτων. Καθώς αυξάνεται η εκλογική τους επιρροή και η παρουσία τους στους πολιτικούς θεσμούς, οι θέσεις τους γίνονται πιο οικείες σε ευρύτερα τμήματα του εκλογικού σώματος, ενώ αρκετές από αυτές υιοθετούνται ή αναπαράγονται και από παραδοσιακά κόμματα του πολιτικού κέντρου και της συντηρητικής παράταξης.

«Όσο μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα γίνονται, τόσο πιο φυσιολογικά αντιμετωπίζονται», υποστηρίζει ο Ολλανδός πολιτικός επιστήμονας.

Το αφήγημα που κερδίζει ψηφοφόρους

Ένας ακόμη παράγοντας που εξηγεί την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η ικανότητά τους να διαμορφώνουν απλά και εύληπτα πολιτικά αφηγήματα γύρω από ζητήματα ταυτότητας, ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας.

«Είναι πολύ καλοί αφηγητές», υποστηρίζει ο Ρόντουιν. «Ξέρουν πώς να παρουσιάζουν την πολιτική ως σύγκρουση ανάμεσα σε μια ομάδα που ανήκει στο έθνος και σε μια άλλη που παρουσιάζεται ως απειλή, είτε πρόκειται για μετανάστες, είτε για ελίτ, είτε για άλλους θεσμούς».

Κατά την ανάλυσή του, τα κόμματα αυτά βασίζονται συχνά σε μια αφήγηση «ηρώων και αντιπάλων», συνδέοντάς την με την ιδέα ενός παρελθόντος που παρουσιάζεται ως πιο σταθερό ή πιο ευημερούν. Παράλληλα, έχουν βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν πολιτικά μηνύματα που προκαλούν έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός, η δυσαρέσκεια αλλά και η εθνική υπερηφάνεια.

Η βάση δεδομένων PopuList, που χρησιμοποιείται ευρέως από πολιτικούς επιστήμονες, καταγράφει κόμματα τα οποία έχουν εξασφαλίσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή τουλάχιστον 2% των ψήφων σε εθνικές εκλογές από το 1989 και μετά.

Στην τελευταία της έκδοση περιλαμβάνει 133 ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, έναντι 112 που είχαν καταγραφεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Συνολικά, η βάση καταγράφει σήμερα 201 λαϊκιστικά κόμματα, είτε της άκρας δεξιάς είτε της άκρας αριστεράς.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα λαϊκιστικά κόμματα συχνά εκφράζουν υπαρκτή κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι όταν τέτοια κινήματα αποκτούν κυβερνητική εξουσία, ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις με βασικές αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όπως η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η προστασία των μειονοτήτων.

«Εκφράζουν την κοινωνική δυσαρέσκεια, κάτι που είναι σημαντικό για τη δημοκρατία», σημειώνει ο Ρόντουιν. «Ωστόσο, οι ιδέες τους δεν είναι πάντοτε συμβατές με τις θεμελιώδεις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και αυτό είναι κάτι που έχει σημασία όταν φτάνουν στην εξουσία».

Με πληροφορίες από Guardian