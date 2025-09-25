Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Ποιες είναι οι προτάσεις και ποιες οι αντιδράσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ένα «σχέδιο 21 σημείων» για την επίλυση του πολέμου στη Γάζα και τη διακυβέρνηση της περιοχής μετά τη Χαμάς, προκαλώντας ενδιαφέρον αλλά και αμφιβολίες για την εφαρμοσιμότητά του. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται με συγκεκριμένη αμερικανική πρόταση τερματισμού των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με αναφορές διεθνών μέσων, το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, μόνιμη κατάπαυση του πυρός και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα. Στη θέση της Χαμάς προτείνεται ένας νέος μηχανισμός διακυβέρνησης με συμμετοχή Παλαιστινίων, αλλά και με τη στήριξη δυνάμεων ασφαλείας από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Παράλληλα, χρηματοδότηση από κράτη της περιοχής θα κατευθυνθεί τόσο στη νέα διοίκηση όσο και στην ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κατά τη συνάντηση με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, οι Άραβες αξιωματούχοι έθεσαν σαφείς όρους για να στηρίξουν το αμερικανικό σχέδιο: καμία προσάρτηση ή κατοχή εδαφών, καμία εποικιστική δραστηριότητα στη Γάζα, σεβασμός του status quo στο τέμενος Αλ-Άκσα και άμεση ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Τραμπ δεσμεύτηκε ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης.

Οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Από τη μία, οι ηγέτες εξέφρασαν θετικά σχόλια για την αμερικανική πρωτοβουλία και υπογράμμισαν τη σημασία της ηγεσίας του Τραμπ σε μια περίοδο που η Γάζα βιώνει ακραία ανθρωπιστική κρίση. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι χαιρέτισε προσωπικά το σχέδιο, κάνοντας λόγο για «βάση πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί ειρήνη». Από την άλλη πλευρά, αναλυτές τονίζουν ότι πολλά σημεία θυμίζουν προτάσεις που είχαν ήδη συζητηθεί τα τελευταία χρόνια από τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Τόνι Μπλερ, χωρίς να προχωρήσουν ποτέ.

Το αμερικανικό σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν με υπουργούς Εξωτερικών αραβικών χωρών για να μετατρέψουν τις γενικές αρχές σε πιο λεπτομερές και εφαρμόσιμο πλαίσιο. Επόμενο βήμα θα είναι η παρουσίαση των προτάσεων στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, με στόχο την εξασφάλιση της συναίνεσης του Ισραήλ.

Αν και ορισμένοι Άραβες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι «για πρώτη φορά υπήρξε σοβαρό σχέδιο στο τραπέζι», παραμένει ανοιχτό εάν το σχέδιο Τραμπ θα μπορέσει να ξεπεράσει τα βαθιά εμπόδια που οδήγησαν τη Γάζα στη σημερινή τραγωδία.



