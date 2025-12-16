To σχέδιο της Κομισιόν για προσιτή στέγαση - Ποια μέτρα προτείνει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα στο Στρασβούργο «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση».

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί μία από τις πιο «πιεστικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, την πρόσβαση σε προσιτή, βιώσιμη και ποιοτική στέγαση».

Σύμφωνα με το Σχέδιο, η Επιτροπή αναλαμβάνει ευρωπαϊκή δράση, προσαρμοσμένη στις εθνικές πραγματικότητές, στο στεγαστικό πρόβλημα καθώς «εκατομμύρια Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να βρουν κατοικία που να μπορούν να αντέξουν οικονομικά», λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών την τελευταία δεκαετία στις τιμές των κατοικιών που αυξήθηκαν άνω του 60% και των ενοικίων άνω του 20%, επηρεάζοντας αρνητικά την εργασία, την εκπαίδευση και τη δημιουργία οικογένειας.

Το Σχέδιο επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην ενεργοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με στεγαστική πίεση και στη στήριξη των πλέον πληττόμενων ομάδων, νέους, φοιτητές, εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς, άτομα χαμηλού εισοδήματος και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Τα μέτρα για την προσιτή στέγαση

Μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κατασκευή Κατοικιών, η Κομισιόν προτείνει μέτρα για έναν πιο παραγωγικό και καινοτόμο τομέα κατασκευών και ανακαινίσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών.

Μέσα από τη σύσταση του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB), η ΕΕ θα στηρίξει έργα που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και την καινοτομία, ενώ θα χρηματοδοτεί βιώσιμα, προσιτά και ποιοτικά έργα, κυρίως στον τομέα των κτιρίων. Παράλληλα, η Ακαδημία του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus θα ενισχύσει τις δεξιότητες των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών, προωθώντας βιώσιμες και κυκλικές πρακτικές. Επιπλέον, οι αναθεωρημένοι κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, θα διευκολύνουν τα κράτη-μέλη να στηρίζουν χρηματοδοτικά την προσιτή, καθώς και την κοινωνική, στέγαση.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για την απλούστευση κανόνων και διαδικασιών που περιορίζουν την προσφορά κατοικιών, με ιδιαίτερη έμφαση στον χωροταξικό σχεδιασμό και τις αδειοδοτήσεις.

Στον σχεδιασμό προβλέπεται μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που θα στηρίξει περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη στεγαστική πίεση.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί μια νέα Πανευρωπαϊκή Επενδυτική Πλατφόρμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εργαλείων που βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες λύσεις για τους άστεγους, βασισμένες στις αρχές του «Housing First».

