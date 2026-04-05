Το σχέδιο «παραπλάνηση» της CIA στο Ιράν και πώς βοήθησε στη διάσωση του πιλότου

Όταν έγινε γνωστό στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια ότι το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό μαχητικό και δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας εκτινάχθηκαν σε εχθρικό έδαφος, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ τέθηκαν άμεσα σε συναγερμό.

Ο πιλότος του F-15E Strike Eagle διασώθηκε σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, ο δεύτερος αξιωματικός και υπεύθυνος οπλικών συστημάτων αγνοούνταν, με αποτέλεσμα να εκκινήσει, σύμφωνα με τους New York Times, ένας «άτυπος αγώνας δρόμου» για τον εντοπισμό του πριν τον βρουν οι ιρανικές δυνάμεις.

Το σχέδιο παραπλάνησης της CIA στο Ιράν

Η CIA, που συχνά συνδράμει σε επιχειρήσεις διάσωσης πίσω από εχθρικές γραμμές, σχεδίασε μια επιχείρηση παραπλάνησης, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα του αμερικάνικου μέσου ενημέρωσης.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στόχος ήταν να κερδηθεί χρόνος, απομακρύνοντας τις ιρανικές δυνάμεις από την περιοχή όπου πιθανότατα κρυβόταν ο αεροπόρος.

Το σχέδιο φέρεται να περιλάμβανε τη διάδοση πληροφοριών ότι ο στρατιωτικός είχε ήδη εντοπιστεί και μεταφερόταν εκτός χώρας με χερσαίο κομβόι.

Η ελπίδα ήταν ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα μετακινούσαν την έρευνά τους προς τους δρόμους διαφυγής. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η επιχείρηση προκάλεσε σύγχυση στις ιρανικές δυνάμεις που τον αναζητούσαν.

Πάνω από 24 ώρες σε εχθρικό έδαφος ο Αμερικανός χειριστής

Ο αγνοούμενος αεροπόρος κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, και παραστρατιωτικές οργανώσεις, για περισσότερες από 24 ώρες. Τελικά ανέβηκε σε ορεινή κορυφογραμμή περίπου 2.100 μέτρων και κρύφτηκε σε σχισμή βράχου.

Όπως προβλέπεται, οι πιλότοι διαθέτουν ειδικό φάρο εντοπισμού και ασφαλή συστήματα επικοινωνίας. Ωστόσο, είναι εκπαιδευμένοι να μην τα χρησιμοποιούν συνεχώς, ώστε να μην αποκαλύπτουν τη θέση τους. Αμερικανός αξιωματούχος δεν αποκάλυψε την ακριβή τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό, σημειώνοντας μόνο ότι πρόκειται για εξοπλισμό «μοναδικό» της υπηρεσίας.

Μόλις εντοπίστηκε, η CIA ενημέρωσε το Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο, ενεργοποιώντας σχέδιο ανάκτησής του, το οποίο και χαρακτηρίστηκε ως «υψηλού ρίσκου». Όπως έγινε γνωστό, στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν εκατοντάδες μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς στην περιοχή, προκειμένου να κρατήσουν μακριά τις ιρανικές δυνάμεις. Παράλληλα, κομάντος που προσέγγισαν το σημείο άνοιξαν πυρ για κάλυψη, χωρίς ωστόσο να εμπλακούν σε άμεση μάχη.

Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι η επιχείρηση παραπλάνησης είχε απομακρύνει μέρος των ιρανικών δυνάμεων.

Τελικά, ο τραυματισμένος αεροπόρος διασώθηκε και μεταφέρθηκε με αεροσκάφος στο Κουβέιτ για ιατρική περίθαλψη.

Με πληροφορίες από New York Times