Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς

Το σχέδιο για τη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο, δήλωσε νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για επανειλημμένες παραβιάσεις στη συμφωνία για εκεχειρία, ο Βανς εξήρε το Ισραήλ για τη συνεργασία του, υποστηρίζοντας την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο».

Στην τοποθέτησή του από το Civilian Military Coordination Center στο Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, όπου αμερικανικά στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί για να παρακολουθούν την εκεχειρία, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε, ότι: «Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι αξιοσημείωτα εξυπηρετική στην εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα».

Δήλωσε παράλληλα «πολύ αισιόδοξος» για τη διατήρηση της εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα, υποστηρίζοντας, ότι: «Αυτό που είδαμε την εβδομάδα που πέρασε με κάνει πολύ αισιόδοξο για το γεγονός ότι η κατάπαυση του πυρός».

«Δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα»

Μεταξύ άλλων, σχολίασε και τις εξελίξεις που επισκιάζουν την ομαλή εφαρμογή της εκεχειρίας: «Κάθε φορά που υπάρχει μια βίαιη ενέργεια, υπάρχει κι αυτή η τάση να λέγεται: "είναι το τέλος της εκεχειρίας, είναι το τέλος του ειρηνευτικού σχεδίου". Δεν είναι το τέλος. Είναι στην πραγματικότητα ακριβώς αυτό που πρέπει να συμβεί όταν έχετε ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλο, που πολεμούν ο ένας τον άλλο για πολύ καιρό. Τα πάμε πολύ καλά».

Όσο για τις σορούς που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα, ανέφερε, ότι το σημείο ταφής ορισμένων από τους ομήρους είναι άγνωστο και αυτός είναι ο λόγος που η επίλυση του ζητήματος είναι δύσκολη. Τοποθετήθηκε ακόμη, για τη στρατιωτική εμπλοκή της Αμερικής στη Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας, ότι οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στον θύλακα για να επιτηρήσουν την εφαρμογή της εκεχειρίας. «Δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα», επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος Βανς.

Το Ισραήλ ζητά διαβεβαιώσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για ένα αισιόδοξο τέλος, το Ισραήλ εξακολουθεί να πιέζει για πιο σαφείς δεσμεύσεις σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς -ένα βήμα στο οποίο η οργάνωση αρνείται μέχρι στιγμής να προχωρήσει. Οι συνομιλίες της Χαμάς στο Κάιρο, υπό την ηγεσία του εξόριστου ηγέτη της Χαλίλ αλ-Χάγια, επικεντρώνονται τόσο στην επόμενη φάση της εκεχειρίας, όσο και στις μεταπολεμικές ρυθμίσεις στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και στη σταθεροποίηση της ήδη εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, βασικού μεσολαβητή στη Γάζα, Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ, συναντήθηκε την Τρίτη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν την προώθηση του σχεδίου εκεχειρίας και άλλα συναφή ζητήματα, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά. Ο Ρασάντ αναμένεται να συναντηθεί αργότερα και με τον Γουίτκοφ, σύμφωνα με την αιγυπτιακή τηλεόραση που επικαλείται το Reuters.

Υπογραμμίζοντας την ευθραυστότητα της εκεχειρίας, το Κατάρ κατηγόρησε το Ισραήλ για «συνεχείς παραβιάσεις», ενώ τόσο το Κατάρ όσο και η Τουρκία -που επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της στην περιοχή -παραμένουν βασικοί συνομιλητές της Χαμάς.

Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της δεν έχει ορίσει καταληκτική ημερομηνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που προωθεί, ούτε σκοπεύει να απευθύνει τελεσίγραφο προς το παρόν, όπως ανέφερε ο Βανς. «Η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία. Εάν δεν το πράξει, πολύ άσχημα πράγματα θα συμβούν. Όμως δεν θα κάνω αυτό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί να κάνει μέχρι τώρα -να θέσω καταληκτική ημερομηνία. Αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.