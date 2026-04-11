Σχέδια για «Arc de Trump» στην Ουάσινγκτον παρουσίασε ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε σχέδια για την κατασκευή μιας αψίδας ύψους 76 μέτρων στην Ουάσινγκτον, σε ένα ακόμη έργο με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αναδιαμορφώσει την πρωτεύουσα με έντονη τη δική του σφραγίδα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, πρόκειται για «την μεγαλύτερη και ομορφότερη θριαμβική αψίδα στον κόσμο», ενώ ο Λευκός Οίκος έχει ήδη καταθέσει τα σχέδια στην Επιτροπή Καλών Τεχνών, η οποία αναμένεται να τα εξετάσει τις επόμενες ημέρες.

Οι ψηφιακές απεικονίσεις δείχνουν μια επιβλητική κατασκευή με εκτεταμένα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία, την επιγραφή «Ένα έθνος υπό τον Θεό» («One Nation Under God»), δύο χρυσούς αετούς στην κορυφή και μια φτερωτή μορφή της Ελευθερίας.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο θα ενισχύσει την εμπειρία των επισκεπτών, ιδίως όσων κατευθύνονται από το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον προς την πόλη, λειτουργώντας ως συμβολική υπενθύμιση των θυσιών των Αμερικανών στρατιωτών.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση του έργου. Ο Τραμπ έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι μέρος των πόρων θα μπορούσε να προέλθει από άλλα έργα που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί, όπως η προτεινόμενη αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο, η οποία βρίσκεται σε νομική εκκρεμότητα.

Η πρόταση εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων που προωθεί η κυβέρνηση για την αναδιαμόρφωση της Ουάσινγκτον, με έμφαση σε μεγάλης κλίμακας και συμβολικά φορτισμένα έργα. Παράλληλα, αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, τόσο για την αισθητική όσο και για τον ρόλο τέτοιων μνημείων στον δημόσιο χώρο.

Με πληροφορίες από Guardian



