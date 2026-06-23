Σφοδρές αντιδράσεις για τα σχέδια της ΕΕ να φιλοξενήσει τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποδεχθεί αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευρωβουλευτές να προειδοποιούν ότι η κίνηση κινδυνεύει να συμβάλει στην πολιτική νομιμοποίηση του αφγανικού καθεστώτος.

Το βελγικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι χορηγήθηκαν πέντε μονοήμερες βίζες σε μέλη αντιπροσωπείας των Ταλιμπάν για συνάντηση στις Βρυξέλλες, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Η συνάντηση συνδέεται με τις επαφές που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους Ταλιμπάν από τις αρχές του έτους, με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τις απελάσεις Αφγανών μεταναστών.

Οι συζητήσεις για τις απελάσεις Αφγανών

Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε επαφή με τους Ταλιμπάν σε συντονισμό με τη Σουηδία, έπειτα από αίτημα 20 κρατών-μελών που ζητούν τη δημιουργία μηχανισμού απελάσεων προς το Αφγανιστάν. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι συζητήσεις αφορούν κυρίως Αφγανούς υπηκόους οι οποίοι δεν διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιπτώσεις προσώπων που οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια.

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Η προσέγγιση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Χουάν Φερνάντο Λόπεθ Αγκιλάρ κατηγόρησε την Ένωση ότι απομακρύνεται από τις αρχές που η ίδια επικαλείται απέναντι στο καθεστώς των Ταλιμπάν και υιοθετεί ολοένα πιο περιοριστική γραμμή στο μεταναστευτικό.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν δικαιολογείται η αντιμετώπιση των αφιχθέντων από το Αφγανιστάν ως μείζονος απειλής για την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι πολλοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους εξαιτίας διώξεων, ακραίας φτώχειας ή της απουσίας στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης. Όπως σημείωσε, η μετανάστευση αποτελεί διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο και δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα της ασφάλειας.

Από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί έχουν ζητήσει άσυλο στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθετούν αυστηρότερη στάση στο μεταναστευτικό, εξετάζοντας τρόπους επανέναρξης επιστροφών προς μια χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Οι κίνδυνοι για όσους επιστρέφουν

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η συζήτηση για επιστροφές στο Αφγανιστάν αγνοεί τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (International Rescue Committee), περίπου το 40% του πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας, ενώ οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτεταμένους περιορισμούς στην εκπαίδευση, την εργασία και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Η επικεφαλής της οργάνωσης στο Αφγανιστάν, Λίζα Όουεν, υποστήριξε ότι η επιστροφή Αφγανών σε μια χώρα όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλό ζήτημα μεταναστευτικής διαχείρισης.

Ανάλογες ανησυχίες διατυπώνονται και σε ανοικτή επιστολή που συνυπογράφουν 83 αφγανικές και διεθνείς οργανώσεις. Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι το Αφγανιστάν παραμένει μία από τις πλέον επικίνδυνες χώρες για τις γυναίκες, προειδοποιώντας ότι οι απελάσεις ενδέχεται να εκθέσουν πολλούς ανθρώπους σε διώξεις, βία και σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι επαφές με τους Ταλιμπάν δεν συνιστούν πολιτική αναγνώριση του καθεστώτος, επικριτές της προσέγγισης αυτής υποστηρίζουν ότι η ουσία βρίσκεται αλλού. Η Σαγκόφα Γκαφόρι, ερευνήτρια στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μελετών (CEPS) στις Βρυξέλλες, εκτιμά ότι η σταδιακή θεσμική συνεργασία με τους Ταλιμπάν δημιουργεί συνθήκες εξομάλυνσης των σχέσεων με το καθεστώς.

Οι συνέπειες της συνεργασίας με τους Ταλιμπάν

Όπως σημειώνει, μια τέτοια διαδικασία δεν προϋποθέτει επίσημη διπλωματική αναγνώριση. Μπορεί να προχωρά σταδιακά μέσω πρακτικών κινήσεων, όπως η έκδοση θεωρήσεων εισόδου, οι επίσημες συναντήσεις και η διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας. Κατά την άποψή της, πρόκειται για μια εξέλιξη που μετατοπίζει το βάρος από τις αρχές και τις δεσμεύσεις της ΕΕ απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα προς μια περισσότερο συναλλακτική σχέση με τις de facto αρχές της Καμπούλ.

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Οι ανησυχίες των επικριτών ενισχύονται από στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την τύχη Αφγανών που έχουν επιστρέψει στη χώρα. Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε πέρυσι κατέγραψε περιστατικά αυθαίρετων συλλήψεων, κράτησης, βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης ανθρώπων που επαναπατρίστηκαν στο Αφγανιστάν, κυρίως από το Πακιστάν και το Ιράν.

Τα ευρήματα αυτά έχουν τροφοδοτήσει τη συζήτηση για το κατά πόσο οι απελάσεις προς το Αφγανιστάν συμβαδίζουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες απαγορεύουν την επιστροφή ανθρώπων σε χώρες όπου ενδέχεται να υποστούν διώξεις ή βασανιστήρια.

Η Σαγκόφα Γκαφόρι αναφέρθηκε επίσης σε πτήση απέλασης που οργανώθηκε από τη Γερμανία τον Αύγουστο του 2024 με τη συνδρομή του Κατάρ, μεταφέροντας 28 Αφγανούς πολίτες. Όπως υποστήριξε, μετά την άφιξή τους στο Αφγανιστάν δεν υπήρξε ουσιαστικός μηχανισμός παρακολούθησης της τύχης τους, ενώ έχουν καταγραφεί αναφορές για κρατήσεις και ανακρίσεις επαναπατρισθέντων.

Γερμανία και Αυστρία ανοίγουν τον δρόμο

Η Γερμανία εκτιμάται ότι έχει απελάσει περισσότερους από 100 Αφγανούς από το καλοκαίρι του 2024, ενώ και η Αυστρία έχει ξεκινήσει αντίστοιχες διαδικασίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η συνεργασία με τους Ταλιμπάν είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή καταδικασμένων εγκληματιών. Ωστόσο, ο αναλυτής πολιτικής Ρεσάντ Τζαλαλί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Πρόσφυγες και Εξόριστους προειδοποιεί ότι η επανέναρξη των απελάσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για πολύ ευρύτερες επιστροφές Αφγανών πολιτών στο μέλλον.

Τις ανησυχίες αυτές ενίσχυσε και έρευνα του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ZDF, σύμφωνα με την οποία στις απελάσεις προς το Αφγανιστάν δεν περιλαμβάνονταν μόνο πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα, αλλά και άγαμοι Αφγανοί άνδρες χωρίς ποινικό μητρώο.

Για τους επικριτές της ευρωπαϊκής πολιτικής, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η προστασία των Αφγανών που κινδυνεύουν και η διατήρηση της πίεσης προς τους Ταλιμπάν για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως υποστηρίζουν, η διεύρυνση της συνεργασίας με το καθεστώς της Καμπούλ ενδέχεται να έχει συνέπειες που θα ξεπεράσουν κατά πολύ το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής.

Με πληροφορίες από Guardian

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